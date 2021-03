Elezioni Israele, gli exit poll danno avanti Netanyahu

I primi exit poll hanno confermato le previsioni della vigilia: in Israele il primo partito è il Likud, formazione di centro – destra del premier uscente Benjamin Netanyahu, forte di almeno 31 seggi. Tuttavia, il risultato non garantisce all'attuale leader di governo la possibilità di formare un governo. Occorre infatti raggiungere la soglia di 61 deputati sui 120 di cui è composta la Knesset, il parlamento israeliano, per avere la maggioranza.

I dati diffusi dai media israeliani

Dopo l'annuncio dei primi exit poll, dato dai principali canali israeliani, è partita una vera e propria conta per capire se Netanyahu sia o meno in grado di avere dalla sua una solida maggioranza. Il suo Likud è certo dell'appoggio di tre partiti religiosi: lo Shas, che dovrebbe avere 9 deputati, il Giudaismo Unito nella Torah, accreditato di 6 seggi, e la formazione del fronte del Sionismo Religioso, forte di possibili 7 parlamentari. Fuori invece, a dispetto delle previsioni, il partito Raam, lista degli israeliani arabi guidata da Mansour Abbas e pronta a dare uno storico appoggio a Netanyahu.

Il vero “king maker” dovrebbe essere Naftali Bennet. Leader del partito della destra religiosa Yamina, con i suoi 7 deputati potrebbe essere proprio lui il principale ago della bilancia. Se dovesse dare l'appoggio al Likud, con cui negli ultimi tempi non sono mancati screzi, allora per Netanyahu la strada verso il governo risulterebbe più semplice. Diversamente la situazione rischierebbe di entrare in un vero e proprio stallo.

Anche perché il centro – sinistra non sembra avere la forza necessaria per esprimere un potenziale candidato per il ruolo di premier. Yesh Atid, formazione guidata da Yair Lapid, ex giornalista e principale riferimento tra gli sfidanti di Netanyahu, dovrebbe ottenere 19 o 18 seggi attestandosi come secondo partito.

Per lui la corsa a quota 61 è ancora più difficile. Tra i possibili alleati non sembra sfondare Gideon Saar, ex ministro di Netanyahu ma fuoriuscito dal Likud e fondatore di Nuova Speranza. La sua lista, accreditata di 9 seggi nei sondaggi, dovrebbe fermarsi a 6. Yisrael Beiteinu, il partito di riferimento degli ebrei russofoni guidato da Avigdor Lieberman, non dovrebbe avere più di 7 deputati. Potrebbero invece essere 8 i seggi a favore delle liste arabe unite, poco più dietro si dovrebbero piazzare, sempre secondo gli exit poll, il Partito Laburista e Meretz con rispettivamente 7 e 6 seggi. I primi dati hanno invece attribuito 7 deputati per la lista Blu&Bianco di Benny Gantz, ex rivale di Netanyahu e fautore dell'accordo che un anno fa ha dato vita al governo uscente.

Affluenza molto bassa

Quelle di oggi sono state le quarte elezioni anticipate in Israele nel giro di due anni. Se nell'ultima consultazione, tenutasi il 2 marzo 2020, il numero di votanti è risultato in aumento, in questa tornata invece l'affluenza è apparsa drasticamente in calo. I dati parlano di una percentuale poco più alta del 60%, la più bassa a partire dal 2019.

Pesa una certa disaffezione da parte degli elettori, oramai quasi rassegnati a vivere una situazione di continua campagna elettorale senza avere all'orizzonte possibili soluzioni definitive allo stallo politico.

Il voto ai tempi del Covid

Israele a partire dallo scorso 6 marzo ha iniziato ad allentare le misure di contenimento. Il successo della campagna di vaccinazione, che ha contribuito all'avanzata del Likud, ha determinato l'indietreggiamento dell'epidemia all'interno dello Stato ebraico. In tal modo Israele ha rappresentato una delle prime nazioni al mondo a dichiararsi fuori dall'emergenza.

Tuttavia non sono mancate misure di precauzione. Almeno 52.000 cittadini, tra quelli in quarantena o in isolamento perché positivi al tampone, hanno votato in appositi spazi allestiti negli ospedali e nelle case di riposo. Sono invece aumentati il numero dei seggi complessivi per evitare assembramenti. In molte città dei droni hanno monitorato la situazione dell'alto per accertare la non presenza di code tra gli elettori in fila per il voto.

Razzi da Gaza

Poco prima della chiusura delle urne, alcuni razzi sono stati lanciati dalla striscia di Gaza. Gli ordigni erano diretti verso la città di Beersheva, lì dove era presente all'interno di un ristorante il premier Netanyahu. Quest'ultimo è stato evacuato e messo al sicuro. Tensione nel sud di Israele, ma i razzi non hanno provocato feriti tra la popolazione.