Successo dei partiti di destra in Israele, Netanyahu verso la maggioranza

Nelle elezioni in Israele i primi exit poll hanno assegnato un certo vantaggio all'ex premier Benjamin Netanyahu, favorito quindi adesso per la vittoria finale rispetto al suo principale sfidante, ossia il premier uscente Yair Lapid. Il Likud, partito di centrodestra guidato da Netanyahu, sarebbe in questo momento la prima formazione politica all'interno della Knesset, il parlamento israeliano. Secondo i dati diffusi da Channel12, il partito sarebbe accreditato di 30 seggi. Al secondo posto invece la formazione Yesh Atid di Lapid con 24 seggi.

Israele vira a destra

Il sistema elettorale israeliano prevede un metodo proporzionale per l'elezione dei 120 deputati, con soglia di sbarramento fissata al 3.25%. Complessivamente, stando ai dati diffusi dai media, il blocco di centrodestra potrebbe avere i 61 seggi alla Knesset necessari per formare un governo. Il partito sionista religioso, probabile principale alleato di Netanyahu, si attesterebbe infatti al terzo posto con 14 seggi. Gli altri due partiti della destra religiosa, ossia Shas e Giudaismo Unito nella Torah, avrebbero invece rispettivamente 10 e 7 seggi. Un totale quindi di 61 parlamentari su 120 complessivi. Questo significherebbe per l'appunto una maggioranza di centrodestra guidata da Netanyahu.

La coalizione uscente, formata dai partiti che hanno sostenuto i governi di Naftali Bennett e Yair Lapid, non andrebbe oltre i 55 deputati. Ai 24 deputati del partito di Lapid, occorrerebbe aggiungere gli 11 del partito Unità Nazionale di Benny Gantz, ministro della Difesa uscente, i 5 dei Laburisti e della Lista Araba Unita, oltre che i 4 di Meeretz, formazione di sinistra, e di Yisrael Beiteinu, il partito di Avigdor Lieberman. Non sarebbe riuscita invece a superare lo sbarramento la lista Bait Yehudi, guidata da Ayelet Shaked e formata da Yamina, il partito di Bennett. Dentro invece la lista araba Hadash–Ta'al, accreditata di 4 seggi. L'altra lista di riferimento della comunità araba, ossia Balad, non avrebbe raggiunto il 3.25% necessario per eleggere deputati alla Knesset.

Quelle di oggi hanno rappresentato le quinte elezioni anticipate in appena tre anni. Il parlamento eletto nel marzo del 2021 infatti, è stato sciolto dopo la fine della maggioranza che aveva retto il governo di Naftali Bennett e di Yair Lapid. Un patto anti Netanyahu che però non ha retto per via dei numeri esigui alla Knesset e per dissidi interni ai partiti.

Affluenza in aumento

Una prima sorpresa dalle elezioni israeliane è arrivata dal dato sull'affluenza. Trattandosi di un'ennesima chiamata alle urne anticipata, molti analisti si aspettavano una certa disaffezione da parte degli elettori.

Un'opinione che sembrava trovare conferme in una campagna elettorale non particolarmente sentita e partecipata, dove ancora una volta ad emergere è stata la dicotomia tra pro e contro Netanyahu. Al contrario però, l'affluenza è stata molto elevata. Alle 18:00 aveva votato già i 57% degli eventi diritto, dato più alto dal 1999.

Alle 20:00 la percentuale è salita al 66.3%, eguagliando due ore prima della chiusura dei seggi il dato delle elezioni del marzo 2021. Particolarmente significativa l'affluenza da parte degli elettori arabo israeliani. Alle ore 20:00 aveva infatti votato il 44% della popolazione di origine araba, facendo registrare un importante aumento rispetto alle ultime consultazioni. Anche in questo caso una circostanza non molto attesa e in grado di incidere sull'esito finale del voto.