Elezioni in Israele, primi exit poll: Netanyahu avanti

C’è già un primo dato che sta sorprendendo e non poco: l’affluenza al voto è in aumento, addirittura la più alta degli ultimi 21 anni.

In Israele dunque, a dispetto delle previsioni della vigilia, le elezioni hanno visto un incremento della partecipazione: alle ore 20:00, in particolare, il ministero dell’interno ha segnalato un 65.5% di elettori andati alle urne, la previsione è di chiudere con numeri ancora più elevati in grado di sforare la soglia dell’80%.

Eppure le premesse fino a qualche ora fa erano di segno opposto. Del resto, è stato lo stesso presidente della Repubblica, Reuven Rivlin, a parlare di un voto che oramai “non è più una festa” per via di un periodo di instabilità che oramai va avanti da più di 12 mesi. E questo perché, nonostante due elezioni ravvicinate svolte nell’aprile e nel settembre del 2019, Israele non è riuscita ad avere un nuovo governo.

Con gli elettori chiamati per la terza volta alle urne in 11 mesi e con lo spettro dell’epidemia di coronavirus che non ha mancato di suscitare clamore anche da queste parti, tutti gli analisti israeliani avevano scommesso su un tasso di affluenza in netta diminuzione.

Ed invece, evidentemente i principali partiti sono riusciti a mobilitare l’elettorato nonostante la sfida fosse, ancora una volta, tra il premier uscente Benjamin Netanyahu ed il rivale Benny Gantz. Il primo, nonostante inchieste per corruzione che a breve lo porteranno a processo, ha vinto le primarie del Likud nei mesi scorsi riconfermandosi alla guida del partito di centro destra israeliano. Il secondo invece, è a capo della lista “Blu&Bianco”, considerata centrista ma più vicina al centro – sinistra e pronta a formare un governo anche con la Lista Araba Unita.

I sondaggi hanno dato appaiati i due principali partiti, così come accaduto del resto sia ad aprile che a settembre. Ma anche in questo caso per adesso le previsioni non sono state rispettate: al contrario, il Likud sarebbe avanti, secondo i primi exit poll dati da Channel 12, di ben 4 seggi. In particolare, 37 seggi sarebbero in mano al partito di Netanyahu, mentre 33 andrebbero assegnati alla lista di Gantz. Staccati gli altri: l'ago della bilancia Avigdor Lieberman, con il suo Yisrael Beiteynu, avrebbe secondo questi dati 6 seggi, qualcosa in meno rispetto ai partiti religiosi ed in linea con quelli della destra laica.

Sempre secondo i primi exit poll, complessivamente Netanyahu potrebbe avere 60 seggi grazie agli alleati tradizionali, soltanto uno in meno rispetto alla maggioranza di 61 parlamentari sui 120 totali della Knesset.