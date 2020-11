Epstein e l'ossessione per Lady D: "La stalkerizzava e conosceva ogni suo dettaglio privato"

È recentemente uscito l’ultimo libro che tratta di Jeffrey Epstein e delle sue connessioni con il mondo del jet set internazionale e della famiglia reale britannica. Ian Halperin, l’autore di “ CONTROVERSY: Sex, Lies and Dirty Money By The World's Powerful ”, racconta la sua intervista al milionario pedofilo e di quando i suoi conoscenti gli rivelarono l'ossessione del ricco finanziere per Lady Diana Spencer.

“ Mi descrissero di come aveva stalkerizzato molte donne famose nel corso degli anni, inclusa la principessa Diana ”, rivela Halperin nel libro, affermando che l’infatuazione del magnate andò ben presto fuori controllo, spaventando la principessa. Il comportamento ossessivo del magnate era noto a tutti i suoi conoscenti, alcuni dei quali vengono menzionati nel libro. “ Epstein stalkerizzava Diana più di chiunque altro, mi disse Claude Pepe un giorno. Nessuno aveva mai stalkerizzato Diana come fece Jeffrey. Aveva membri del suo staff di sicurezza che la seguivano ovunque, per farle delle fotografie per Jeffrey”. La fissazione del finanziere per la principessa era così incontrollabile che conosceva ogni dettaglio più intimo della vita privata della sfortunata Diana.

“Conosceva addirittura il suo numero di piede, la sua taglia d’abiti, la misura del suo giro vita e il suo profumo preferito, che era Bluebelle di Penhaligon. Sapeva addirittura che il suo snack preferito era il pudding con pane e burro di McGrady's”, continua a rivelare l’autore. Il diabolico mago della finanza newyorchese, arrestato per traffico della prostituzione minorile, aveva conoscenze dappertutto. Non stupisce quindi la sua amicizia con Diana, che un giorno sognava di poter addirittura sposare. “Domandò al suo staff di rivelargli dei particolari della sua vita e di non dirlo a nessuno, mi raccontò Pepe. Sperava di poter prendere il posto di Carlo un giorno e diventare l’uomo della sua vita”.

Ma la lista delle eccentricità a cui Epstein si spinse in nome dell'insana ossessione per Diana andò oltre: “Era solito mandarle regali anonimi, incluso un Rolex, un costoso paio di scarpe di Stuart Weitzman da 75.000 dollari e dei carissimi libri d’arte. Jeffrey era convinto che Diana sarebbe stata intrigata da un ammiratore segreto”. Ma il finanziere non venne mai ricambiato dalla principessa del popolo. Pur essendo grande amico del principe Andrea ed invitato a tutti gli eventi dei quali Diana era madrina, ella non rimase affascinata da Epstein. Anzi, quando l'uomo le riferì le sue intenzioni amorose, Diana lo canzonò e scoppiò a ridere, cosa che il playboy, abituato ad avere tutte le donne che desiderava, non accettò di buon grado e intensificò lo stalking nei confronti di Lady D.

Jeffrey Epstein è stato arrestato con le pesanti accuse di abuso e traffico di minorenni ed è stato trovato impiccato nella sua cella nel carcere di Brooklyn in cui era detenuto, dopo solo un mese dal suo arresto.