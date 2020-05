Vittima rivela: "Epstein e la Maxwell si divertivano a far piangere Lady Diana"

Nella storia degli abusi compiuti dalla diabolica coppia formata da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, non sono stati risparmiati nemmeno i membri della Royal Family. Intimi amici del principe Andrea, il milionario e l’amica erano assidui frequentatori degli eventi prestigiosi organizzati dai reali. Una delle vittime di Epstein, Maria Farmer, ha rivelato al Daily Mail che i due si divertivano a bullizzare Lady Diana Spencer. La donna racconta che un giorno la Maxwell, mentre guardavano insieme un album di fotografie che la ritraeva con i reali, le disse: “Guarda, qui avevamo fatto piangere Diana. Non è divertente? Odiavamo Diana”.

La Farmer, che rimase scioccata dalla cattiveria della donna, racconta che “erano molto cattivi con lei, offensivi, ma credevano fosse divertente. Una cosa davvero malata”. Lady Diana era uno dei loro “bersagli preferiti ”, continua a rivelare la 50enne, aggiungendo particolari sempre più inquietanti sulla personalità deviata della coppia, che lei descrive come due novelli “ Bonny e Clyde ”. Ghislaine Maxwell, figlia dell’importante editore britannico Robert Maxwell, crebbe nei migliori salotti dell’alta società inglese, ma la sua personalità corrotta la portò a diventare la perfetta "partner in crime" del pedofilo Jeffrey Epstein.