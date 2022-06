Esplosioni a Kiev, controffensiva ucraina nell'est | La diretta della guerra

Il teatro principale della guerra in Ucraina resta il Donbass, in particolare la regione di Lugansk, dove è ancora in corso la battaglia per la conquista di Severodonetsk. All'alba sono tuttavia state avvertite potenti esplosioni a Kiev, nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. La capitale è tornata nel mirino dei russi, che hanno colpito anche le regioni di Mykolaiv, Sumy e Kharkiv.

Per quanto riguarda il quadrante orientale, nelle ultime ore le forze di Kiev starebbero rallentando, talvolta con successo, le operazioni russe nell'intera area. In particolare, sia quelle volte a circondare le posizioni ucraine nell'oblast di Lugansk, nonché gli assalti frontali di Mosca contro Severodonetsk. Attraverso contrattacchi locali chirurgici ma efficaci, gli ucraino stanno difendendo la sponda occidentale del fiume Siverskyi Donets e ostacolando l'avanzata nemica da sud-ovest su Lysychansk. I russi hanno continuato a difendere le posizioni precedentemente occupate intorno alla città di Kharkiv e hanno lanciato attacchi missilistici e di artiglieria contro i difensori ucraini, forse nel tentativo di alleggerire la pressione sulla citata Severodonetsk. Da monitorare la situazione nel quadrante meridionale, dove si concentra la più intensa "attività partigiana" degli ucraini.

A proposito di controffensive, anche l'intelligence britannica ha confermato contrattacchi ucraini a Severdonetsk. Queste azioni ucraine hanno probabilmente frenato lo slancio dele forzerusse, che in precedenza avevano concentrato nella zona tutta la loro potenza di fuoco. Secondo quanto riportato dal think tank statunitense American Institute for War Studies (ISW) l'esercito russo resta in grado di conquistare interamente sia Severodonetsk che Lysychansk, ma la difesa ucraina resiste. Mosca ha concentrato tutte le sue risorse in quest'area, ma finora ha ottenuto solo modesti risultati.

La diretta:

Ore 10:30 | Mosca punta al pieno controllo Severodonetsk entro 10 giugno

Le truppe ucraine hanno fatto prigionieri otto soldati russi a Severodonetsk: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione di Lugansk, Sergiy Gaidai. Secondo il governatore, il generale Aleksandr Dvornikov punta a prendere il "pieno controllo di Severodonetsk entro il 10 giugno, oppure a controllare la strada tra Lysychansk e Bakhmut", che gli aprirebbe la via verso Kramatorsk, la capitale della regione di Donetsk. "Tutte le forze, tutte le riserve si stanno concentrando su questi due compiti", ha detto Gaidai.

Ore 10:02 | Missile russo sorvola a bassa quota centrale nucleare

Un missile da crociera lanciato dai russi ha sorvolato "criticamente a bassa quota" la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale nella regione di Mykolayiv. Lo ha denunciato l'operatore nazionale delle centrali, Energoatom, citato dal Kyiv Independent.

Ore 9:29 | Zelensky: "A Severodonetsk situazione difficile"

A Severodonetsk, nell'Est dell'Ucraina, si combatte strada per strada. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando di "situazione molto difficile". "La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti di strada, rimane estremamente difficile", ha detto Zelensky.

Ore 9:06 | Zelensky: "Russi pronti a tutto, non risparmiano neppure chiese ortodosse"

Dopo la distruzione del Monastero della Dormizione, andato a fuoco "a causa dei bombardamenti dell'artiglieria russa", il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato questa notte un video su Instagram in cui sottolinea come il monastero sia la più grande chiesa ortodossa ucraina, collegata alla Chiesa ortodossa russa. "Anche questo - dice Zelensky - non ferma l'esercito russo. Sono pronti a bruciare tutto: le chiese ortodosse come qualsiasi altra cosa in Ucraina".

Ore 8:13 | Missili russi contro Kramatorsk

Le forze russe hanno lanciato ieri sera un attacco missilistico contro la città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk (est): lo ha reso noto su Facebook il sindaco, Oleksandr Honcharenko. Lo riporta Ukrinform. Secondo Honcharenko non ci sono vittime, ma "due aziende sono state gravemente danneggiate".

Ore 7:43 | intelligence Gb: "Contrattacchi Kiev a Severodonetsk"

Nelle ultime 24 ore si sono registrati contrattacchi delle forze ucraine a Sieverdonetsk, nell'Est del Paese, che hanno probabilmente frenato lo slancio dele forze russe, che in precedenza avevano concentrato nella zona tutta la loro potenza di fuoco. Lo riferisce l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento, spiegando che le forze russe impegnate in quest'area includono riservisti delle forze separatiste dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk. Queste truppe sono scarsamente equipaggiate e addestrate e mancano di equipaggiamento pesante rispetto alle normali unità russe. L'uso di forze di fanteria per procura per le operazioni di sgombero urbano è una tattica russa precedentemente osservata in Siria, dove la Russia ha impiegato il V Corpo dell'esercito siriano per assaltare le aree urbane. Questo approccio probabilmente indica il desiderio di limitare le perdite subite dalle forze russe regolari.

Ore 6:40 | L'esercito ucraino resiste a Severodonetsk e Lysychansk

Le truppe russe sono in grado di conquistare interamente Severodonetsk e Lysychansk, ma la difesa ucraina resiste. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del think tank Usa American Institute for War Studies (Isw). Le truppe ucraine continuano ad impedire stanno ai russi di circondare le loro nella regione di Lugansk, e stanno respingendo gli attacchi russi a Severodonetsk. L'esercito russo ha concentrato tutte le sue risorse in quest'area, ma finora ha ottenuto solo modesti risultati. L'esercito ucraino sta conducendo contrattacchi localizzati anche a nord di Kherson.

Ore 6:21 | Filorussi: 5 civili uccisi in bombardamenti ucraini nel Donetsk

Cinque civili dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk sono rimasti uccisi e altri 20 sono stati feriti nei bombardamenti su Donetsk effettuati dalle forze armate ucraine. Lo ha dichiarato sabato un funzionario della rappresentanza dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk sul canale Telegram, come riporta la Tass.

Ore 5:57 | Potenti esplosioni a Kiev

"Diverse esplosioni" hanno colpito la capitale ucraina Kiev nelle prime ore di oggi. A confermarlo è il sindaco Vitali Klitschko. Le esplosioni - scrive su Telegram - riguardano in particolare "i distretti di Darnytsky e Dniprovsky". "L'aggressore continua a lanciare missili e ad effettuare attacchi aerei sulle infrastrutture militari e civili del nostro Paese, in particolare a Kiev", ha scritto lo Stato maggiore dell'esercito ucraino sulla sua pagina Facebook.