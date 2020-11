Estratta viva dalle macerie dopo 65 ore. Elif è il simbolo della vita

La manina che stringe forte il pollice della mano del soccorritore. Lo sguardo rivolto verso la luce, oltre i riccioli biondi, a cercare i volti rassicuranti e gli occhi stanchi - ma felici - di chi per giorni ha cercato di salvarla. Lei è Elif Perincek, la bambina di 3 anni estratta viva dalle macerie dopo 65 ore trascorse al buio e al freddo sotto le rovine della sua casa a Smirne. Una casa crollata come decine di altre in seguito al violento sisma che ha colpito il mar Egeo lo scorso 30 ottobre.

Quella di Elif è una storia di speranza, che ha squarciato il velo della tristezza e del dolore per la tragedia vissuta dal paese turco. La foto del salvataggio della piccola Elif, la 106esima persona estratta viva dalle macerie, sta facendo il giro del mondo come simbolo di speranza e vita oltre al dramma e alla morte.