Fallito il tentativo di salvare Archie: "Sospenderanno le cure"

Nessuna apertura da parte della Corte Suprema britannica, queste restano le ultime ore per Archie Battersbee, il 12enne inglese che dallo scorso 7 aprile si trova in coma al London Royal Hospital dopo essere stato trovato incosciente all'interno della propria abitazione. Malgrado la battaglia condotta dai familiari, i giudici hanno dato il via libera alla sospensione del sostegno vitale che tiene ancora aggrappato a questo mondo il ragazzino.

Hollie e Paul, i genitori del 12enne, hanno sperato fino all'ultimo che il figlio si risvegliasse, ma tutti i loro sforzi non sono serviti a far cambiare idea ai giudici.

La delibera della Corte d'Appello aveva già ricevuto l'approvazione attraverso tre gradi di giudizio dalla giustizia britannica e proprio per questo i Battersbee avevano deciso, come ultima possibilità, di coinvolgere la Corte Suprema britannica per d'ottenere lo stop dell'iter in attesa di una pronuncia da parte del Comitato Onu per i diritti delle persone con disabilità (Unrpd). L'istanza, tuttavia, è stata respinta, anche per il fatto che l'Unrpd non ha personalità giuridica internazionale e non ha quindi facoltà di decisione entro i confini della Gran Bretagna.

I giudici inglesi, d'altro canto, insistono sul fatto che la delibera di sospendere il sostegno vitale è stata presa nell'interesse dello stesso Archie poiché, come dichiarato dai medici contrari al parere dei genitori, la morte delle cellule cerebrali è "altamente probabile".

Entro poche ore, se nulla accadrà, il personale del London Royal Hospital provvederà a sospendere la ventilazione assistita che tiene in vita Archie.

Intanto nel Regno Unito è polemica. I genitori sono disperati, e alcuni degli avvocati che li seguono hanno deliberatamente parlato di "violazione del diritto internazionale" riferendosi alla decisione dei giudici.