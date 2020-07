Trovato materiale hard con minorenni: la "carta" della Maxwell

È stata arrestata il 2 luglio, dopo una fuga durata un anno, Ghislaine Maxwell. Le accuse a carico della complice di Jeffrey Epstein sono molteplici: dalla falsa testimonianza, all’adescamento e abuso di minori. Ed ora le autorità fanno sapere che durante la perquisizione nella dimora nel New Hampshire della “dama nera” , sarebbero state trovate fotografie di giovani minorenni e una vera e propria “scorta” di cd dal titolo “ragazze nude” .

Una fonte anonima amica dalla Maxwell, ha rivelato al Daily Mail che il materiale hard trovato dagli inquirenti costituirebbe una sorta di " assicurazione” per la donna. “Ghislaine è sempre stata molto abile. Non avrebbe vissuto con Epstein tutti quegli anni senza avere un'assicurazione” , ha spiegato la fonte. “La scorta di video hard che ha messo da parte, credo serva a Ghislaine come carta per uscire di prigione, se le autorità hanno intenzione di trattare. Potrebbe implicare persone importanti” . La possibilità che Ghislaine, una volta arrestata, potesse “cantare” e fare nomi e cognomi dei frequentatori dei party a base di sesso con minorenni a casa Epstein, era stata già messa in conto. Ma ora quell’eventualità sta diventando una realtà e come aggiunge la fonte: “se Ghislaine affonda, porterà con se tutti coloro che sono implicati”.

A Jeffrey Epstein non interessava soltanto riprendersi mentre era con le ragazze, ma come afferma l’insider: “voleva essere sicuro di avere qualcosa da utilizzare contro i ricchi e potenti uomini che sfruttavano le sue ricchezze” . Epstein e la Maxwell quindi, si sarebbero creati una forma di “polizza” nel caso in cui fosse stato scoperto il loro giro di prostituzione. “Scommetto che appena verrà fuori che Ghislaine possiede quei video, molti personaggi noti tremeranno di paura nelle loro costose scarpe italiane” , prosegue l’insider.