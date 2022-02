Febbre di Lassa in Gran Bretagna: cos’è e perché preoccupa

Due persone dell'est dell'Inghilterra hanno contratto una malattia molto simile al virus Ebola e una terza persona è monitorata dai capi sanitari: si tratta della Febbre di Lassa, malattia emorragica virale acuta che può portare a emorragie interne e interessare più sistemi di organi.

Cosa è successo

La notizia è riportata quest'oggi dal quotidiano britannico The Sun: le persone che di solito contraggono il virus potrebbero essersi esposte a cibo o oggetti ricoperti da urina o feci di ratto ma può anche diffondersi attraverso fluidi corporei infetti. Il virus, anche se fa parte della stessa famiglia dell'Ebola, non così mortale o contagioso ed è diventato endemico in numerosi paesi dell'Africa occidentale. La maggior parte delle persone con Febbre di Lassa guarisce completamente anche se alcune persone possono ammalarsi gravemente. L'origine è dall'omonima città della Nigeria da cui ha preso il nome.

I sintomi

I due infetti accertati sono rientrati di recente proprio da un viaggio in Africa occidentale: uno di loro è ricoverato al Royal Free Hospital di Londra mentre il secondo è già guarito. Fino a questo momento, il Regno Unito ha contato otto casi dal 2009 prima di questi due nuovi già accertati. Mentre la maggior parte di chi viene colpito sviluppa la malattia in maniera asintomatica, nelle altre situazioni si manifestano febbre, affaticamento fisico, nausea, vomito, diarrea, mal di testa, dolori addominali o mal di gola. La febbre, prima di manifestarsi, ha un periodo di incubazione che può arrivare a 21 giorni.

"Rischio pubblico molto basso"

" I casi sono all'interno della stessa famiglia e sono legati a recenti viaggi in Africa occidentale ", ha affermato la dottoressa Susan Hopkins, Capo consigliere medico dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). “ I casi di febbre di Lassa sono rari nel Regno Unito e non si diffonde facilmente tra le persone. Il rischio complessivo per il pubblico è molto basso. Stiamo contattando le persone che hanno avuto contatti stretti con i casi prima della conferma della loro infezione, per fornire valutazioni, supporto e consigli adeguati ", ha aggiunto al The Sun.