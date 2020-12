Filippine, ragazza si schiaccia un brufolo: rischia di perdere la vista

Una neomamma 17enne, nelle Filippine, rischia di perdere la vista per essersi “ spremuta un brufolo ”. La drammatica storia in questione riguarda infatti la giovane Mary Ann Regacho, residente nella provincia di Nueva Ecija, nel nord dell’arcipelago. Il calvario della ragazza sarebbe cominciato un anno fa, pochi mesi dopo avere dato alla luce il suo bambino. Sarebbe stato proprio allora che lei si sarebbe accorta della presenza di un fastidioso punto nero sul suo naso. Dopo averlo sopportato per diverso tempo, Mary Ann decideva alla fine di rimuoverlo.

Tuttavia, una volta schiacciato il foruncolo, la ferita purulenta presente sul suo naso ha cominciato, alcuni giorni dopo, a espandersi e a diventare sempre più dolorosa. Inizialmente, la malcapitata ha provato a spiegare la strana circostanza che stava vivendo, dopo essersi schiacciata quel brufolo, attribuendola a delle anomalie ormonali conseguenti alla propria recente gravidanza. Il peggio però, per la 17enne, doveva ancora venire.

Quella stessa ferita ha infatti iniziato, dopo essersi misteriosamente allargata, a gonfiare il viso della ragazza. Quest’ultima provava allora, per placare il dolore e per arrestare il rigonfiamento della pelle, dei rimedi naturali e delle erbe officinali, ma con risultati pressoché nulli.

Nel dettaglio, il gonfiore che ha colpito la faccia della neomamma ha ormai raggiunto la fronte e gli occhi della stessa, rendendole ultimamente quasi impossibile la vista.

Con il pericolo di ritrovarsi con gli occhi compromessi, la malcapitata e suo marito, Albert Salles, sono stati costretti a recarsi all’ospedale locale in cerca di una cura per la prima. La struttura sanitaria del posto, però, avrebbe ammesso la propria incapacità di guarire la ragazza, dato che le strumentazioni necessarie a eseguire il delicato intervento di cui lei necessitava sarebbero disponibili solo presso alcune cliniche specializzate delle Filippine.

Un ricovero presso alcune delle cliniche citate è particolarmente costoso per un cittadino normale di quel Paese e infatti Albert, il marito della 17enne, non può permettersi di fare ricoverare la consorte in una struttura privata, a causa dei magri compensi che lui percepisce lavorando saltuariamente presso la fattoria di un loro vicino.

Stante la necessità di una somma elevata per fare ricoverare Mary Ann in una clinica specializzata, i coniugi hanno realizzato di recente un video, con cui si appellano a eventuali donatori al fine di racimolare soldi sufficienti a ridare alla 17enne una vita normale.

La neomamma ha inoltre denunciato in questi giorni alla stampa delle Filippine i terribili dolori che le sta causando quel misterioso gonfiore e che le impediscono completamente di dormire. La stessa ha inoltre manifestato il timore che la sua faccia non possa più tornare come era prima.