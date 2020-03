Francia, deraglia la motrice di un treno Tgv: grave il macchinista

Un treno Tgv che collega Strasburgo a Parigi è deragliato questa mattina, intorno alle 7.30, nei pressi di Ingenheim, in Alsazia. 20 le persone che sono rimaste ferite in modo lieve, mentre il macchinista è stato trasportato in ospedale in elicottero in gravissime condizioni.

Secondo quanto riferito dalla compagnia dei trasporti francese Sncf, il convoglio non è deragliato completamente ma la motrice è uscita dai binari, trascinando con sé le prime quattro carrozze. In particolare, la compagnia ha spiegato che la " locomotiva è andata fuori dai binari vicino Ingenheim " a circa 30 km di a nord-ovest di Strasburgo. Sncf ha inoltre assicurato che non è prevista un'interruzione del traffico ferroviario dei Tgv ma solo alcuni ritardi. Al momento i Tgv sono dirottati sulla linea classica tra Vendenheim (Basso Reno) e Baudrecourt (Mosella).

Une passagère du TGV qui a déraillé explique avoir ressenti «un très fort choc soudain» et «des impacts sur les vitres» https://t.co/9g1njTQ8Qw pic.twitter.com/TIvtwTfCw9 — Le Parisien (@le_Parisien) March 5, 2020

La prefettura del Basso Reno ha reso noto che i vigili del fuoco sono sul posto ed è stato attivato il centro operativo. Il treno era partito dalla stazione di Strasburgo alle 7:19 con 348 passeggeri a bordo.

Secondo quanto riporta Le Parisien, l'incidente è stato causato dal crollo di un terrapieno. " C'è stata una scossa improvvisa, tutto tremava e il treno ha frenato ", ha raccontato un passeggero alla stampa locale.

Déraillement d'un TGV: un passager raconte, "on a senti un impact, sans heurter quelque chose"; "le train s'est couché sur le côté" pic.twitter.com/Mb25znEDv7 — BFMTV (@BFMTV) March 5, 2020

Su questo stesso tratto, l'incidente di Eckwersheim che nel novembre del 2015 ha causato la morte di 11 persone e il ferimento di 21 persone durante un test di guida.