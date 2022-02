Quella fretta di tifare che scatena i cortocircuiti

La crisi ucraina, come del resto avviene sempre più spesso in tutte le questioni internazionali e non, comporta spesso una velocità di "tifo" che non ammette riflessione. Un processo di semplificazione che vede bianco o nero. Nessuna scala di grigi. E la ricerca del clic, la voglia di mostrarsi coinvolti in qualcosa, il dovere essere schierati a ogni costo, spesso nascondono pericolosi tranelli e curiosi cortocircuiti. Tanto a destra quanto a sinistra.

Lo spiega bene il Domani, in un commento in cui mette in risalto il tweet della responsabile esteri del Pd, Lia Quartapelle, con le foto della marcia nazionale a Kiev del 12 febbraio. In quegli scatti non c'erano solo cittadini innamorati della propria patria e dell'indipendenza del Paese di fronte a una minaccia della Russia, ma anche simboli di gruppi che sarebbero considerati il nemico numero uno proprio del mondo a cui il Partito democratico fa riferimento. Non c'è niente di liberale o di progressista nel battaglione Azov e in altre forze ultranazionaliste che da anni combattono sul suo ucraino contro i separatisti filorussi. Alcune organizzazioni li accusano addirittura di perpetrare violenze sui civili, altri di essere legati a doppio filo a fenomeni neonazisti. E se è pur vero che la difesa dell'Ucraina è un tema che l'Europa ha sposato senza alcun tipo di dubbio, è proprio la sintesi il pericolo più grave. Specialmente se poi i distinguo vengono fatti altrove, in altre circostanze, e tutto appare talmente complicato da rischiare di provocare un cortocircuito politico che non può non far sorridere. O quantomeno riflettere.

I valori ideologici applicati universalmente ovunque si abbia un nemico già definito e ben identificato sono sempre a rischio. Tanto più quando ci interfaccia in realtà estremamente complesse. È un procedimento che rischia di appannare la vista ed evidenziare pericolosi buchi interpretativi. L'errore più grande, specialmente leggendo un conflitto, è quello di lanciarsi a capofitto su una causa senza comprenderne le radici profonde e le ragioni altrui. Ma è purtroppo vero che nell'epoca del tweet e della ricerca perenne di appartenenza virtuale a cause mondiali è spesso difficile lasciare spazio ad analisi e approfondimento. Si è filo-qualcosa e tanto basta. Pro o contro. Amici e nemici. Fedelissimi ultrà di cose o leader che si conoscono solo in parte, oppure per convinzioni personali. Spesso chiudendo gli occhi di fronte ad alcune questioni su cui si applicano valori "a fisarmonica", allargati o ristretti in base alle circostanze. Nazionalisti che tifano imperi, e internazionalisti che tifano milizie nazionali. Progressisti che si alleano con reazionari e viceversa. Sostegno dei laici a fanatici religiosi e "anti" qualcosa che si rivelano sostenitori del loro più antico nemico. È la cultura della semplificazione: che forse dovrebbe lasciare lo spazio all'analisi. Almeno nelle cose più grandi di noi.