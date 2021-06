Fuggono dal ristorante senza pagare. E l'oste li prende a fucilate

La bravata di due amici francesi, scappati da un ristorante senza pagare, poteva costare loro la vita, in quanto il titolare del locale ha reagito alla fuga dei primi " sparando con il fucile " contro quei clienti. La vicenda si è svolta domenica 30 maggio in un locale ubicato nel Comune di Roussillon, nella regione meridionale Provenza-Alpi-Costa Azzurra; il ristoratore è stato subito incriminato e arrestato per duplice tentato omicidio.

In base alle ricostruzioni forensi, i due avventori, poco più che trentenni, si sarebbero dileguati dall'osteria senza pagare il conto delle birre da loro ordinate, sperando di farla franca. Tuttavia, non avrebbero calcolato la reazione del 55enne proprietario della trattoria, che, visti quei due clienti darsela a gambe, ha imbracciato il suo fucile da caccia e ha sparato contro di loro, ferendoli entrambi. Uno dei fuggiaschi, di 34 anni di età, è stato ferito gravemente al braccio da quella fucilata ed è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale, mentre il suo amico ha invece riportato lesioni lievi.