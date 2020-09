Fuma erba e va a dormire: al mattino scopre di aver ucciso il figlio di 4 mesi

Brooklyn Newton non riuscirà mai a darsi pace per quel che ha fatto. Il giovane padre residente a Blackpool, città a pochi km di distanza da Manchester e Liverpool, ha ucciso suo figlio nel sonno rotolandosi sopra di lui. Isaac aveva solo 4 mesi e Brooklyn era solito tenerlo con sé sul letto durante la notte, per accudirlo in caso di necessità. Il ragazzo pare sia un consumatore abituale di cannabis e non si sarebbe accorto di nulla mentre, col peso del suo corpo durante il sonno, schiacciava il figlio. Solo il mattino seguente, al suo risveglio, ha avuto contezza del dramma consumatosi nella notte.

Come tutte le sere, Brooklyn aveva allattato il figlio prima di metterlo a letto. Il padre ha anche una figlia, un po' più grande di Isaac, e ha raccontato di averli messi insieme a dormire nel lettone. Una volta tranquillo e con i bambini nel pieno del sonno, Brooklyn ha ammesso di aver fumato erba prima di andare lui stesso a letto, sdraiandosi tra i due piccoli di casa. Sarebbe stato un risveglio come tutti gli altri se al mattino non si fosse accorto che il neonato perdeva sangue dal naso ed era, ormai, freddo. Non ha perso tempo, Brooklyn, nel chiamare i soccorsi ma ormai per il piccolo Isaac non c'era più nulla da fare.

La polizia ha aperto le indagini per capire meglio la dinamica dei fatti e, conducendo una perquisizione all'interno dell'abitazione di Brooklyn Newton, ha trovato in casa sostanze stupefacenti e alcuni strumenti utilizzati dall'uomo per il loro consumo. Pare che il giovane padre fosse in possesso di una prescrizione medica che ne giustificasse l'utilizzo ma questo non è bastato per scagionarlo dalla gravissima accusa di omicidio. Il medico legale ha già svolto l'autopsia sul piccolo corpo di Isaac e ha scoperto che il bambino, al momento del risveglio del padre, era già morto da diverse ore e che quando Brooklyn si è accorto di quanto accaduto, il neonato giaceva con la faccia rivolta verso il basso.