Gaffe del Tg2: "Carlo in partenza da Baltimora". Ironia sui social

Clamoroso scivolone del Tg2 che nel seguire le vicende del Regno Unito parla di un re Carlo pronto a partire da Baltimora.

Chi in quel momento stava seguendo il telegiornale di Rai2 deve essersi chiesto che cosa stesse facendo il nuovo sovrano inglese nella costa orientale degli Stati Uniti. Baltimora, infatti, è un'importante città del Maryland.

Nessun fuori programma. Carlo non ha lasciato la Gran Bretagna in queste ultime ore, anzi. Il conduttore del Tg ha semplicemente, si fa per dire, fatto una gaffe. Avrà forse voluto dire Balmoral, residenza privata della famiglia reale situata nella zona dell'Aberdeenshire, in Scozia. Nell'amata Balmoral, infatti, si è spenta la compianta regina Elisabetta II.

Ma vediamo cosa è stato detto durante il telegiornale.

Interrompendo il servizio di un inviato per riportare l'attenzione sulle vicende inglesi, il conduttore del Tg2 mostra re Carlo in procinto di salire su un aereo. "Sono le immagini che ci arrivano in questo momento da Baltimora, da dove l'aereo di Carlo, del nuovo re del Regno Unito, del nuovo sovrano, sta per partire" , annuncia il condutture, commettendo un clamoroso errore che non è sfuggito ai più attenti. "Nel pomeriggio terrà il suo primo discorso ufficiale da sovrano, rivolto ai sudditi del Regno Unito. C'è Camilla al fianco di Carlo III. Si apre davvero una nuova fase, una nuova epoca di questa lunga storia millenaria del Regno Unito" prosegue.

Chiaramente la gaffe ha provocato una certa ironia sui social e non sono mancate neppure le critiche. "Al tg2rai trasmettono le immagini di re Carlo III da Baltimora. Non da Balmoral, Baltimora” commenta un utente, postando addirittura l'intervento del conduttore.

Fra incredulità e sarcasmo, gli internauti si scatenano su Twitter.

" Vabbe', ma è il Tg2, cosa ti aspettavi di diverso? " dice qualcuno. E un altro, più informato, puntualizza: " Oltretutto era ad Aberdeen ”. I più puntigliosi, inoltre, fanno notare che “anche il discorso della storia millenaria del Regno Unito è a dir poco discutibile: al più, si può parlare di UK a partire dal 1535, ma forse meglio dal 1707" .