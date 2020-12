Germania, sparatoria a Berlino: quattro feriti e aggressori in fuga

Una sparatoria è avvenuta poco prima delle quattro del mattino in Germania, nel cuore di Berlino, precisamente nel quartiere di Kreuzberg.

Cause da chiarire

Dalle prime ricostruzioni, emerge un bilancio di quattro persone ferite, tre delle quali in modo particolarmente grave, trasportate in ospedale. Ancora da chiarire le circostanze di quanto accaduto. Un portavoce della polizia locale ha spiegato che tre delle persone coinvolte sono state rinvenute in un vialetto, mentre il quarto è stato recuperato da un canale. Gli aggressori, tutt'ora ignoti, sarebbero fuggiti.

Le forze dell'ordine proseguono nelle indagini, controllando la zona a piedi e con l'elicottero. Sappiamo soltanto – e questo potrebbe essere un indizio determinante – che nei pressi della sparatoria c'è la sede del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Ripetiamo: il movente del far west che ha squarciato Berlino all'indomani del Natale è tutt'ora da stabilire. Non è tuttavia da escludere un possibile collegamento a una qualche forma di rivendicazione politica o a un episodio di terrorismo.

La polizia non ha potuto fornire alcuna informazione sulle cause della sparatoria. Non erano disponibili ulteriori informazioni anche in riferimento all'operazione in corso. A Berlino, scrive Zdf sul sito, ci sono frequenti scontri tra singoli gruppi o famiglie. Più di recente, c'è stata un'aggressione in un appartamento al piano terra e una contro un'auto a Kreuzberg dove sono stati sparati dei colpi a un uomo di 29 anni.

La sede dell'Spd

Stando a quanto riferito dalla Dpa, la sparatoria (che richiama, per certi versi, quanto accaduto lo scorso novembre a Vienna) sarebbe avvenuta all'ingresso di un cancello situato su Stresemannstrasse, dove sono stati soccorsi tre dei quattro feriti. A pochi passi da lì, è situata la sede del partito Spd. L'altro uomo ferito – non si conoscono le generalità delle persone coinvolte – è stato ripescato dal canale di Landwehr, situato nei paraggi.

La quarta vittima aggredita, a detta della polizia, sarebbe saltata in acqua da sola e lì si sarebbe ferita a una gamba. Gli agenti stanno perquisendo il sottobosco sulla riva del canale, attorno alla stazione della metropolitana Mockernbrucke.