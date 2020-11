Vienna, spari alla sinagoga: almeno 7 morti e diversi feriti

Una sinagoga nel centro di Vienna, in Austria, sarebbe stata oggetto di un attacco terroristico. Nei pressi dell'edificio religioso, intorno alle ore 20, sono stati uditi diversi spari. Diversi agenti delle forze di sicurezza austriache sono giunti sulla scena per ricostruire l'accaduto.

Sette morti e diversi feriti

La sparatoria è avvenuta a Schwedenplatz, nei pressi di Seitenstettengasse, proprio dove ha sede una sinagoga. La polizia a Vienna ha chiesto ai residenti di tenersi fuori da tutti gli spazi pubblici e dai trasporti. Anche la comunità ebraica ha chiesto ai suoi fedeli di tenersi al riparo. La polizia ha reso noto con un tweet che ci sono feriti e chiesto di non pubblicare foto o video di quanto sta accadendo.

Ci sarebbero 7 morti, tra cui un poliziotto e un attentatore, e diverse persone ferite, almeno 15 secondo i primi rapporti ufficiali. Notizie non ancora confermate parlano di un attentatore suicida che si sarebbe fatto esplodere. Il ministero dell'Interno austriaco ha fatto sapere all'agenzia di stampa locale APA che non esclude l'ipotesi dell'attacco terroristico

Operazione di polizia: Vienna blindata

Quattro persone sono state arrestate. Alcuni media austriaci sostengono che altri soggetti sarebbero tuttora ricercati. Il quotidiano locale Die Presse ha scritto che gli attentatori sarebbero tre. Uno di loro sarebbe morto, un altro ferito gravemente e un terzo infuga. Il numero esatto è tuttavia ancora incerto.

In ogni caso è attualmente in corso una vasta operazione di polizia nel cuore di Vienna. L'emittente austriaca Orf ha spiegato che, in base alle prime informazioni, un poliziotto è stato raggiunto da spari ed è in pericolo di vita. È probabile che si tratti di un attacco alla sinagoga su Seitenstettengasse, ha riferito ancora Orf, aggiungendo che ci sono stati diversi spari nella zona della Inneren Stadt.

" Nella zona di Innneren Stadt ci sono stati diversi scambi di colpi di arma da fuoco e ci sono diversi feriti.Siamo in azione con tutte le forze possibili: si prega di evitare tutti i luoghi pubblici nella città ", ha avvisato la polizia. Intanto ai membri della comunità ebraica a Vienna è stata data indicazione di rimanere in casa e a tutti gli uomini è stato chiesto di rimuovere la kippah, il tipico copricapo, dopo l'attacco che ha preso di mira una sinagoga della città.

" Al momento non si può dire se il tempio della città fosse uno degli obiettivi ", ha scritto in una serie di tweet Oskar Deutsch, presidente delle comunità israelitiche austriache. " Quello che è certo, però, è che sia la sinagoga di Seitenstettengasse che l'edificio per uffici allo stesso indirizzo non erano più in funzione e chiusi al momento dei primi spari ", ha aggiunto. " In ogni caso - ha proseguito - c'è stata una sparatoria nelle immediate vicinanze del tempio cittadino. A tutti i fedeli è stato chiesto di non entrare uscire in strada e di rimanere al sicuro fino a quando le autorità non avranno chiarito i fatti ".

Ristorante e hotel: doppia presa di ostaggi in corso

Alcuni degli autori della sparatoria si sono rifugiati in un ristorante giapponese (aperto nell'ultimo giorno prima dell'inizio del lockdown) di Mariahilfer Strasse. Qui avrebbero preso in ostaggio le persone presenti all'interno, con la polizia ha circondato l'edificio. Altri assalitori sono coinvolti in una seconda presa di ostaggi presso l'hotel Hilton. Entrambi i casi non sono ancora stati confermati dal ministro dell'Interno.

Nel frattempo il ministro dell'Interno austriaco Karl Nehammer ha confermato che quello avvenuto a Vienna sarebbe un " apparente attacco terroristico ". Un testimone ha raccontato che durante l'attacco sarebbero stati sparati " al meno 50 colpi d'arma da fuoco ". Un secondo testimone ha invece detto di aver visto " correre una persona con un'arma automatica che sparava all'impazzata ". Il rabbino Schlomo Hofmeister, che vive in un appartamento che si trova direttamente sopra la sinagoga di Vienna, ha spiegato al Kurier che gli assalitori hanno sparato a caso alle persone che si trovavano nel giardino di un bar.

La pista islamica

Per Rita Katz, la direttrice del sito d'intelligence Site, le azioni coordinate in corso a Vienna sembrerebbero un attacco terroristico jihadista. Il presidente francese Emmauel Macron - che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con il terrorismo islamico - ha intanto telefonato al cancelliere austriaco Sebastian Kurz in seguito all'attacco a Vienna. Lo riferisce Bfmtv, citando proprie fonti.

Scene di guerra nel centro di Vienna, dove la tensione è alle stelle. La polizia ha parlato di un attacco in sei punti della città. Gli agenti stanno facendo sdraiare per terra i passanti davanti al teatro dell'opera per perquisirli. L'esercito sta dando il cambio alla polizia a protezione delle ambasciate.