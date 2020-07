Ghislaine Maxwell, chi è la "dama nera" complice delle violenze di Epstein

Dopo un anno in fuga, la dama nera complice dei crimini di Jeffrey Epstein è stata arrestata. La cattura di Ghislaine Maxwell è avvenuto nella mattinata di giovedì 2 luglio nel New Hampshire, nella lussuosa dimora nei boschi, in cui la donna risiedeva. Ma chi è Ghislaine Maxwell e che ruolo ha avuto all’interno del giro di pedofilia di Jeffrey Epstein?

Chi è Ghislaine Maxwell?

Ultima di nove figli, la giovane Ghislaine nasce in Francia, ma cresce in Gran Bretagna con la famiglia. Perde la madre molto giovane e vive con il padre, il barone dell’editoria Robert Maxwell. Personaggio influente e molto ricco, Maxwell muore misteriosamente durante un’uscita con il suo yacht. Da questo momento la figlia, in gravi difficoltà a causa dei debiti del padre, vola nella Grande Mela. Qui, grazie alla sua scaltrezza e alle sue conoscenze nel jet-set internazionale, conosce Jeffrey Epstein. Siamo agli inizi degli anni '90 ed Epstein, benché già affermato nel mondo della finanza, non ha ancora concluso la scalata verso il successo che lo porterà a diventare uno dei più milionari più influenti d’America. Ghislaine lo introduce a diversi industriali e addirittura a membri della famiglia reale, come il principe Andrea di York.

In cambio Epstein permette a Ghislaine di vivere di nuovo una vita agiata, fatta di feste ed eventi sfarzosi. Ma i due hanno in comune molto di più di party e ville ai Caraibi. Epstein ha l’ossessione per le ragazze giovani e Ghislaine per accontentarlo inizierà ad adescare ragazze minorenni con l’inganno. Il giro di prostituzione minorile che i due mettono in piedi viene coperto per anni e i due vivono e abusano di decine di adolescenti. Nel 2005 il gioco perverso di Epstein subisce una battuta d’arresto, quando viene accusato di aver abusato di una ragazza di 14 anni. Dopo anni di investigazioni, l'uomo finisce dietro le sbarre nel 2008, per uscirne nel 2009. Soltanto nel luglio 2019 il milionario verrà arrestato per l’ultima volta e morirà in carcere ad agosto dello stesso anno. Da quel momento la Maxwell diventa una Primula Scarlatta e scompare dalla circolazione. A giugno fonti rivelano che la la donna si sarebbe nascosta a Parigi, nel lussuoso appartamento di un milionario. Nata in Francia ma di nazionalità britannica, la Maxwell possiede ben 3 passaporti, inglese francese e americano. Questo, al momento dell’arresto, è stato considerato un fattore di rischio dall’Fbi, per un'eventuale fuga della donna.

I capi d'imputazione

Ma quali sono i capi d’imputazione a carico della Dark Lady del jet set internazionale? Ghislaine Maxwell è stata accusata di cospirazione nell’adescamento di minore a viaggiare a scopo sessuale, adescamento di minore per intrattenere rapporti sessuali, cospirazione nel trasporto di minore con l’intento di intrattenere rapporti sessuali, trasporto di minore per intrattenere rapporti sessuali. Audrey Strauss, della Procura distrettuale di New York, ha affermato ai microfoni dei reporter che la Maxwell “ha giocato un ruolo centrale nell’identificazione, nell’adescamento e nel fingersi amica delle vittime minorenni di Epstein” . Oltre ai 4 capi d’accusa sopracitati, la diabolica complice del magnate è accusata di spergiuro durante una deposizione nel 2016. L’accusa afferma che la Maxwell ha “mentito ripetutamente, quando le venivano chiesti chiarimenti riguardo alla sua condotta, inclusi i rapporti con i minori” . “Mentiva perché la verità era indescrivibile ”, ha aggiunto la Strauss.