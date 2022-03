Giallo attorno al video di Putin. E Zelensky attacca: "Qui è tutto vero"

È giallo attorno a uno degli ultimi video di Vladimir Putin. Il presidente della Federazione russa ha tenuto di recente un discorso a Mosca alla presenza delle hostess della compagnia nazionale Aeroflot. Già questo dettaglio ha fatto sorgere alcuni dubbi in molte persone, anche negli analisti che dallo scoppio del conflitto hanno messo sotto la lente di ingrandimento il comportamento di Putin. Il dubbio che si trattasse di un falso è circolato a lungo sui social e lo stesso Volodymyr Zelensky ne ha fatto cenno, ma senza mai menzionare direttamente il suo omologo russo.

Da mesi, Vladimir Putin incontra le persone a una distanza di circa 30 metri, con in mezzo grandi tavoli di foggia elegante, che delimitano lo spazio invalicabile attorno al presidente per ragioni di sicurezza. Il fatto che nel video lui si mostri in video a una manciata di centimetri dalle hostess, per molti è il primo indizio di falsità della clip. Ma c'è di più.

Analizzando i video che sono stati diffusi sui social, sembra quasi che a un certo punto la mano di Vladimir Putin attraversi il microfono. Questo è un fenomeno che avviene quando il soggetto viene ripreso con un chroma key alle spalle, ossia uno sfondo fittizio che viene proiettato su un telo, solitamente di colore verde, d qui anche il nome green screen. L'ipotesi del chroma key è circolata a lungo sui social, facendo gridare al fake da più parti. Seguendo quest'ipotesi, Vladimir Putin in realtà durante quelle riprese era solo e le assistenti di volo sono state aggiunte in un secondo momento durante la post produzione. È uno dei più frequenti trucchi cinematografici e secondo qualcuno potrebbe averlo usato anche Putin, che da tempo vivrebbe isolato in un luogo misterioso, ben protetto e al sicuro.