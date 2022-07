Spari contro Shinzo Abe: l'ex premier giapponese "non dà segni di vita"

L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati da distanza ravvicinata. Le sue condizioni adesso vengono descritte come molto gravi, fonti nipponiche hanno parlato di un Abe incosciente in ospedale e che non mostrerebbe “alcun segno di vita”.

Tutto è avvenuto nella notte italiana, quando in Giappone erano le 11:30. L'ex premier era impegnato in un comizio a Nara, una città del centro del Paese. Il 10 luglio infatti si vota per la Camera Alta del parlamento giapponese e Abe stava presentando i candidati del Partito Liberaldemocratico.

A un certo punto un uomo si è avvicinato e lo ha colto di sorpresa alle spalle, sparando diversi colpi verso il torace e il collo. Le condizioni di Abe, vigile in un primo momento stando alle testimonianze di molti cittadini raccolte dai media giapponesi, sono apparse subito gravi. Un vigile del fuoco ha dichiarato ad Abs che l'ex capo dell'esecutivo sembrava in arresto cardiocircolatorio.

Il momento dell’attentato all’ex premier giapponese Shinzo #Abe, in fin di vita dopo essere stato raggiunto da due colpi di pistola durante un evento elettorale nella città di #Nara. Preso l’assalitore. pic.twitter.com/0MQSM0VN1Q — Rassegnally (@rassegnally) July 8, 2022

I soccorsi sono stati immediati sia da parte delle persone che stavano partecipando al comizio che da parte dei sanitari giunti sul luogo. Trasferito in ospedale, adesso il Giappone spera di poter sentire notizie rassicuranti. Ma le televisioni locali, citando fonti ospedaliere di Nara, hanno confermato un quadro clinico molto grave.

Preso l'attentatore

La polizia ha intanto arrestato l'autore del gesto. Si tratterebbe di un uomo di 41 anni il cui nome è Tetsuya Yamagami. Gli inquirenti sono riusciti a mettersi subito sulle sue tracce e lo hanno catturato in una stazione ferroviaria non lontano dal luogo dell'agguato.

Adesso si indaga sulle motivazioni del gesto. Yamagami ha agito con una doppietta a canne corte di fattura artigianale, la quale era occultata all'interno di una borsa. A dirlo sono stati agenti della Polizia impegnati nelle indagini sentiti dai media locali.

Il Giappone ovviamente è sotto shock. Sia per l'agguato, visto che il Paese ha una legislazione molto rigida sul controllo delle armi, e sia per la popolarità di Abe. Quest'ultimo infatti è stato tra i premier più longevi del dopoguerra. Il primo governo lo ha guidato tra il 2006 e il 2007, per poi tornare al potere nel 2012 e rimanerci fino al 2020, quando ha dovuto lasciare per motivi di salute.

In politica da molti anni, Shinzo Abe è stato anche molto apprezzato in qualità di premier all'estero durante i suoi mandati. Messaggi di solidarietà stanno infatti giungendo dalle cancellerie internazionali di tutti i continenti.

Possibile una vendetta religiosa

Media locali parlano di un movente legato al fanatismo religioso dietro l'attacco a Shinzo Abe. Le autorità infatti starebbero vagliando la pista che porta al movimento religioso Aum Shinrikyo. A destare i principali sospetti in tal senso è la data dell'attentato contro Abe. L'8 luglio del 2018 infatti, quando alla guida del governo c'era per l'appunto Shinzo Abe, è stata eseguita la condanna a morte nei confronti di Shoko Asahara, pseudonimo di Chizuo Matsumoto.

Il fondatore cioè della setta religiosa in questione, nonché l'ideatore, secondo la giustizia nipponica, dell'attentato alla metropolitana di Tokyo del 1995. Yamagami potrebbe aver agito quindi per vendicare, nel giorno del quarto anniversario della sua morte, il fondatore del movimento Aum Shinrikyo.