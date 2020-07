Giappone, ecco il nuovo treno proiettile che "resiste" ai terremoti

Un nuovo Shinaknsen, ancora più veloce e tecnologico dei modelli precedenti, ma soprattutto in grado di funzionare anche durante un terremoto. Il Giappone si è superato realizzando l'N700S, in patria già soprannominato il "treno dei record" per via delle sue particolarissime caratteristiche.

L'N700S, dove la lettera "S" sta per "Supreme", è entrato in servizio il primo luglio e, per il momento, è operativo lungo la linea Tokaido Shinkansen, un tratto che collega la stazione di Tokyo alla Shin-Osaka di Osaka. Come sottolinea la Cnn, il treno può raggiungere la velocità di 360 chilometri orari ed è uno dei più rapidi al mondo. In ogni caso, la sua velocità operativa non supererà i 285 chilometri all'ora.

Si tratta del primo modello di treno proiettile – così sono chiamati i treni ad alta velocità in Giappone – aggiunto in 13 anni dalla Central Japan Railway (JR Central) alla linea Tokaido Shinkansen. Il lancio avrebbe originariamente dovuto coincidere con le Olimpiadi di Tokyo programmate nel 2020, e ora rinviate al 2021. Ricordiamo che la Tokaido Shinkansen, inaugurata nel 1964, è stata la prima linea ferroviaria ad alta velocità del mondo.

Le caratteristiche dell'N700S

Tornando all'N700S, stiamo parlando di un treno che presenta un aspetto, all'apparenza, non troppo diverso dai vecchi N700 o N700A. L'unica differenza palese è data da un logo dorato anche se, scendendo nel dettaglio, l'ultimo arrivo ha un "naso" più spigoloso e "guance" più paffute. In generale, il suo design è più elegante rispetto ai suoi predecessori, e questo lo si puà notare soprattutto nei fari.

All'interno del treno i sedili, di nuova concezione, permettono ai passeggeri di reclinarsi più del solito e di godere di un maggiore comfort. Ogni postazione ha una presa di corrente individuale con cui ricaricare i dispositivi elettronici dei viaggiatori. L'illuminazione contribuisce a creare un'atmosfera morbida e rilassante, mentre i portabagagli sopraelevati si illuminano a ogni fermata per ricordare ai passeggeri di prendere i propri oggetti.

La corsa è molto silenziosa grazie a un sistema di sospensioni che assorbe i movimenti del treno. Per quanto riguarda la sicurezza, l'N700S può contare su un sistema di controllo e frenatura automatico e uno di propulsione a batteria agli ioni di litio (il primo al mondo nel suo genere).

Ed è proprio questo il fiore all'occhiello del treno, visto che il sistema di propulsione a batteria agli ioni di litio consente al mezzo di correre per una breve distanza, da solo, anche durante un'interruzione di corrente o un terremoto.