"Medici siano vigili". Altri casi di ischemia collegati ad AstraZeneca

Recenti casi di ischemia riscontrati in soggetti appena vaccinati con AstraZeneca, hanno messo in allarme i medici nel Regno Unito. Ricercatori hanno osservato correlazioni tra il vaccino anti Covid di Oxford e alcuni episodi ischemici, dopo che tre pazienti sono stati ricoverati e una di loro è deceduta. Come in Italia, anche in Gran Bretagna ci sono stati casi di coaguli di sangue che hanno portato a trombosi, seppur rare, legate al controverso vaccino anglo-svedese. Ma, come riporta il Daily Mail, è la prima volta che si osservano casi di ischemia in relazione al vaccino. L’attacco ischemico si presenta quando si formano coaguli di sangue nelle arterie maggiori, impedendo a sangue ed ossigeno di raggiungere il cervello. I pazienti che fino ad ora hanno riscontrato questa grave reazione al vaccino sono due donne trentenni e un uomo poco più che quarantenne.

Dei tre, una donna asiatica di 35 anni sarebbe stara ricoverata, dopo aver sofferto di emicrania intermittente, nel lato sinistro e intorno agli occhi sei giorni dopo aver ricevuto il vaccino. Dopo qualche giorno la trentacinquenne si sarebbe svegliata in stato confusionale e con una debolezza alle gambe, alle braccia e al viso. Sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre la pressione cerebrale, nessun trattamento è stato purtroppo in grado di salvarle la vita e la donna è deceduta. Una seconda paziente di 37 anni, presentava gli stessi sintomi: mal di testa, senso di debolezza localizzato in diverse aeree del corpo e perdita della vista, 12 giorni dopo essersi vaccinata. Fortunatamente i trattamenti ricevuti in ospedale sono stati efficaci e la donna è sopravvissuta.

Il terzo ed ultimo paziente è un uomo di 43 anni, che si è presentato in ospedale con difficoltà a parlare e a comprendere le domande che gli venivano poste. Dopo essere stato sottoposto ad una trasfusione di plasma e piastrine, l’uomo si è ora ripreso. A parlare di questi nuovi sintomi collegati ad AstraZeneca è stato David Werring, professore di neurologia clinica allo University College di Londra. “Sebbene la trombosi sia ora considerata uno dei maggiori responsabili della sindrome di Vitt" , ha spiegato Werring, “il nostro studio dimostra che anche il più comune ictus ischemico potrebbe indurre la trombosi da vaccino. " Il professore ha ricordato che, nonostante i casi di trombosi e ischemia siano rari, è bene che il personale medico tenga monitorati i pazienti a cui è stato somministrato il vaccino, che presentano sintomi riconducibili all’ictus.