Spuntano le prime allergie: Londra frena già sul vaccino

La Gran Bretagna ha deciso di fermare la vaccinazione anti-Covid nei soggetti che hanno alle spalle significative reazioni allergiche. La raccomandazione è arrivata dall’autorità nazionale di controllo sui farmaci, Mhra, dopo che due persone, delle centinaia vaccinate ieri in Gran Bretagna, hanno manifestato delle reazioni allergiche in seguito alla somministrazione del vaccino Pfizer/Biontech. Il Regno Unito è stato infatti il primo Paese a dare inizio alla vaccinazione di massa, dopo l’ok dato proprio negli scorsi giorni dalla Mhra a partire con il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech, ritenuto secondo alcuni studiosi efficace al 95%.

Reazioni allergiche per due vaccinati

Secondo quanto comunicato, si tratterebbe di due 40enni operatori sanitari di case di cura e ricovero, che sono stati sottoposti a vaccinazione nella prima categoria di priorità, insieme ad alcuni ospiti over 80 di queste strutture Rsa, medici e infermieri pubblici. Il professor Stephen Powis, direttore medico dell’Nhs in Inghilterra, ha parlato di procedure standard e, minimizzando, ha sottolineato come sia normale che “ la Mhra suggerisca cautele in caso di nuovi vaccini per le persone con una storia significativa di allergie” . Il professore ha anche tenuto a precisare che i due sanitari dell’Nhs che hanno avuto reazioni allergiche in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid, non sono in gravi condizioni e che entrambi sarebbero già in via di recupero.

Solo ieri il V-Day