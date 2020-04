Guarita a 107 anni: è la più anziana ad aver battuto il coronavirus

Si chiama Cornelia Ras e vive a Goeree-Overflakkee, piccolo comune olandese che sorge su un'isola a sud di Rotterdam, in Olanda. È lei la persona più anziana al mondo ad aver sconfitto il nuovo coronavirus. La donna ha infatti 107 anni ed è stata colpita dal Covid-19 il giorno dopo il suo compleanno a metà marzo. Dopo settimane di cure, oggi Cornelia è stata dichiarata " ufficialmente guarita " dal coronavirus.

Come riporta il Corriere della Sera, la donna è stata colpita dal virus cinese nella casa di riposo dove abita. Il focolaio è scoppiato nella struttura dopo che gli ospiti hanno partecipato ad una funzione religiosa. Così, 41 sono stati contagiati, tra cui la signora Cornelia, e 12 invece sono morti. Lo scorso 17 marzo la donna ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Come spiega la stampa locale, alla signora era stalita la febbre e aveva la tosse. Subito è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. " Non stava malissimo, quindi dubitava di avere il coronavirus ", ha spiegato la nipote, Maaike de Groot, al giornale olandese AD. "Ha mantenuto la calma. Ha detto che se se ne fosse andata, sarebbe andato bene e se fosse sopravvissuta, sarebbe andato bene ", ha aggiunto la parente.

Dopo alcune settimane di cure, il medico dell'anziana signora ha contattato la nipote per darle la bella notizia: la donna è guarita. " Ora sta bene. Quando l'ho sentita, era seduta al sole sul suo balcone - ha raccontato Maaike alla stampa -. Adora stare all'aperto. Fino a quando aveva 100 anni viveva da sola nella sua fattoria a Den Bommel ". La nipote si è poi detta sorpresa della notizia della guarigione: " Non ci aspettavamo che sopravvivesse a questo. Non prende medicine, cammina ancora bene e si inginocchia ogni sera per pregare. A quanto pare, potrà continuare a farlo ".

Così Cornelia, a 107 anni, ha sconfitto il coronavirus. Ma in Olanda non è l'unica ultracentenaria ad aver vinto la battaglia contro quello che è stato soprannominato dagli esperti come "nemico invisibile". Altre due persone, una di 101 anni e una di 103, sono guarite dal virus cinese che si è diffuso nel Paese. Lieto fine anche in altri Paesi: negli Stati Uniti un uomo di 104 anni ha vinto la sua battaglia mentre in Italia, come ricorda il quotidiano, sono quattro i nonni che ce l'hanno fatta: il più "giovane" ha compiuto 97 anni lo scorso gennaio, la più "anziana" spegnerà 104 candeline il prossimo agosto.