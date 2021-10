La guerra di Biden all’italiano re delle "stablecoin"

C'è soprattutto Tether, compagnia guidata dall'ex chirurgo plastico italiano Giancarlo Devasini, nel mirino della Casa Bianca e di una regolamentazione che andrà a colpire le "stablecoin", le monete digitali ancorate alle valute tradizionali. Come riportato il 1° ottobre sulle colonne del Wall Street Journal, infatti, l'amministrazione Biden sta studiando modi per imporre una regolamentazione simile a quella bancaria alle società che emettono stablecoin, inclusa la richiesta di registrarsi come banche. Si prevede inoltre che l'amministrazione Biden solleciti il ​​Congresso a prendere in considerazione una nuova legislazione che verrebbe adattata ai modelli di business di tali aziende. Come ricorda l'agenzia Reuters, l'iniziativa dell'amministrazione Biden sulle stablecoin fa parte di un piano più ampio per regolamentare le criptovalute: il presidente Usa, infatti, ha lanciato un gruppo di lavoro formata dai principali regolatori finanziari focalizzato sulle cripto. Le raccomandazioni dell'amministrazione Biden dovrebbero essere incluse nel prossimo rapporto del gruppo di lavoro del presidente sui mercati finanziari che, come spiega il Wall Street Journal, sarà pubblicato alla fine di ottobre.

I 69 miliardi di Tether sul mercato preoccupano Biden

Come riportato nei giorni scorsi da Bloomberg, Tether rappresenta una preoccupazione di non poco conto per Washington: a luglio, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha convocato il presidente della Federal Reserve, il capo della Securities and Exchange Commission e altri sei alti funzionari per un incontro al fine di discutere proprio della società guidata da Devasini. Secondo Yellen, Tether è diventato così grande da minacciare di mettere potenzialmente a rischio il sistema finanziario degli Stati Uniti. Il modo esatto in cui è supportato Tether, o se è veramente supportato, è sempre stato un mistero, sottolinea Bloomberg. Per anni un gruppo persistente di critici ha sostenuto che, nonostante le assicurazioni della società, Tether Holdings non abbia abbastanza risorse per mantenere il tasso di cambio 1 a 1, il che significa che la sua moneta è essenzialmente una frode, sottolinea sempre la testata americana. Ma nel mondo delle criptovalute, tutto è possibile. Attualmente ci sono 69 miliardi di Tether in circolazione, dei quali 48 miliardi dei quali emessi quest'anno. Ciò significa che la società presumibilmente detiene 69 miliardi di dollari in denaro reale, un importo che la renderebbe una delle 50 maggiori banche negli Stati Uniti, se fosse una banca statunitense e non una stablecoin, e di fatto una società offshore non regolamentata.

Chi è Giancarlo Devasini