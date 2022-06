Dalla guerra a miss Universo: la modella ucraina ora sogna la vittoria

Viktoria Apanasenko è una modella ucraina piuttosto nota nel suo Paese. Lineamenti delicati, capelli biondi e occhi azzurri, è una bellezza che difficilmente passa inosservata. Lo scoppio della guerra ha inevitabilmente cambiato anche la sua quotidianità. Ha dismesso i tacchi e anche la sua comunicazione social ha subito una netta trasformazione. La guerra travolge tutto al suo passaggio e nessuno ne resta immune, nessuno. Viktoria Apanasenko sarebbe potuta scappare come hanno fatto molte sue connazionali, che per sfuggire ai bombardamenti russi hanno deciso di cercare rifugio all'estero. Lei ha deciso di restare in Ucraina e di dare un contributo attivo alla causa del suo Paese, impegnandosi in prima linea nel volontariato. Ma ora, nonostante la guerra non sia finita e l'emergenza sia ancora vivida, vuole riprendersi in mano almeno parte della vita che le è stata strappata lo scorso 24 febbraio: parteciperà a miss Universo.

Per mesi, infatti, Viktoria Apanasenko ha operato come volontaria portando pasti e beni di supporto alla popolazione sotto le bombe. Ha aiutato anziani, donne e bambini a sopravvivere nell'inferno della guerra, ha confortato ed è stata vicina alle migliaia di sfollati. Ma ora, a poche settimane dal concorso di bellezza più importante del pianeta, non vuole perdere quella che potrebbe essere la sua grande occasione. L'organizzazione ucraina di miss Universo, che quest'anno non ha potuto svolgere le selezioni come da prassi, ha deciso che sarà lei a rappresentare il Paese alle finali del concorso, essendosi classificata seconda al concorso nazionale del 2021. Viktoria Apanasenko dovrà sfidare le bellezze di tutto il mondo per portare a casa la corona e la fascia.