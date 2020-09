Ultima follia targata Onu: "Con la pandemia emerge la cultura del patriarcato"

" La pandemia causata dal Covid-19 sta dimostrando ciò che tutti sappiamo: millenni di patriarcato hanno portato a un mondo dominato dagli uomini con una cultura dominata dagli uomini che danneggia tutti: donne, uomini, ragazze e ragazzi ". A dirlo in un tweet non è un'organizzazione femminista, Laura Boldrini o un'associazione della sinistra radicale ma il Segretario generale dell'Onu in persona, António Guterres. Non si capisce quale sia il nesso logico fra il "patriarcato" e il coronavirus ma poco importa: per il politicamente corretto ogni occasione è buona per scagliarsi contro i privilegi dell'uomo bianco e il patriarcato. E António Guterres dimostra di essere completamente appiattito sui diktat politically correct imperanti nei circoli della sinistra mondiale e del femminismo liberal.

Guterres (Onu): "Le mascherine sono pensate per gli uomini"

Il discorso del Segreteraio generale dell'Onu è stato pronunciato lo scorso 31 agosto, al Palazzo di Vetro, alla presenza di alcune giovani donne esponenti di spicco della società civile. Come ha sottolineato Guterres, il Covid-19 sta marcando " le disuguaglianze esistenti ", inclusa la " la disuguaglianza di genere ". Fin dall'inizio, ha sottolineato, " le donne sono state in prima linea nella risposta al coronavirus, come operatrici sanitarie, insegnanti, personale essenziale e assistenti nelle loro famiglie e comunità" . Tra il 70 e il 90% degli operatori sanitari sono donne, ha sottolineato Guterres, ma i loro salari e le loro condizioni spesso " non riflettono i ruoli salvavita che occupano ". Giusto: ma il patriarcato cosa c'entra? Per Guterres anche le mascherine sono fonte di discriminazione. Sono pensate per gli uomini, ha detto il Segretario delle Nazioni Unite. " I dispositivi di protezione individuale sono spesso realizzati per adattarsi a un uomo, il che significa che le lavoratrici possono essere maggiormente a rischio di infezione e meno del 30% dei ruoli decisionali nel settore sanitario sono occupati da donne ".

"Servono più leader donne"