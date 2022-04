"Ha un cancro alla tiroide...": è giallo sulla salute di Putin

Altro che maschio alfa, sportivo e fresco come un ragazzo nonostante le 69 primavere sulle spalle. Nel corso degli ultimi anni Vladimir Putin avrebbe fatto i conti con molteplici problemi di salute. Tra le ipotesi più papabili ci sarebbe anche quella che porta dritta verso un cancro alla tiroide per il quale sarebbero state necessarie 35 visite di uno specialista. Secca la smentita del Cremlino.

La salute di Putin

Questa è la ricostruzione offerta da Proekt, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo. Non sappiamo, ovviamente, se i fatti narrati da questa testata corrispondano alla realtà perché lo stato di salute del presidente russo è un tema a dir poco sensibile. E sul quale, va detto, si sono susseguite una marea di indiscrezioni più o meno plausibili, tra morbo di Parkinson, demenza, postumi da long Covid. Vale però la pena toccare i punti chiave emersi dal lunghissimo reportage citato.

La rivelazione più sorprendente riguarda il presunto cancro alla tiroide che affliggerebbe il capo del Cremlino. Il presidente avrebbe chiesto il sostegno di uno specialista del cancro alla tiroide che lo avrebbe visitato ben 35 volte presso la sua residenza di Sochi. Si tratterebbe del medico endocrinologo del Central Clinical Hospital di Mosca Evgeny Selivanov.

Ma la salute di Putin sarebbe in declino da anni, visto che da tempo viaggerebbe in compagnia di un lungo elenco di medici. Alexei Shcheglov, Yaroslav Protasenko e Yevgeny Selivanov, ad esempio, lo avrebbero visitato per un lungo periodo quando soffriva di apparenti problemi alla schiena.

Il presunto cancro alla tiroide

Sul sito è presente anche una lunga lista di occasioni in cui Putin – per motivi di salute – sarebbe stato costretto a rinunciare a viaggi di lavoro, incontri o commemorazioni varie. Senza scendere nei dettagli, ci sono almeno cinque periodi durante i quali il presidente russo sarebbe sparito dalla circolazione: novembre 2012, marzo 2015, agosto 2017, febbraio 2018 e settembre 2021. Sappiamo, inoltre, che nel 2021 Putin ha accusato importanti problemi alla schiena, ufficialmente dovuti a una caduta da cavallo. In alcuni video è apparso zoppicante.

Tra il 2016 e il 2017, Putin sarebbe stato accompagnato nei suoi viaggi da decine di medici. In un primo momento cinque, presto saliti a 13 contemporaneamente, compresi rianimatori, neurochirurghi, specialisti in riabilitazione, in lesioni spinali e persino in oncologia.

A proposito dell’eventualità che il capo del Cremlino possa avere un tumore, qualche giorno fa le intelligence occidentali avevano ipotizzato che Putin si stesse curando proprio per sconfiggere un tumore. I segnali captati: gonfiore di collo e viso, unito a uno strano pallore, forse conseguenza dell’assunzione di farmaci ad hoc.

La smentita del Cremlino

Il Cremlino ha più volte smentito le voci sollevate dai media. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha recentemente definito " sciocchezze " le notizie diffuse dai servizi ucraini le voci su un presunto cattivo stato di salute del presidente Vladimir Putin. Al contrario, Proekt sostiene che, con l'insorgere della vecchiaia, le preoccupazioni per la salute e la longevità starebbero assorbendo così tanto i pensieri di Putin, che il prsidente russo avrebbe mostrato interesse perfino per la medicina alternativa.

Nelle ultime ore il Cremlino ha smentito le indiscrezioni sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe un cancro alla tiroide. Il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, secondo quanto riporta la Prdavda Russa, ha detto che il fatto non è vero. Ma i dubbi e i misteri sullo stato della salute di Putin non accennano a diminuire.