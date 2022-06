"Ha un tumore al pancreas". Le ultime indiscrezioni su Putin

Si riaccendono i riflettori sulla, o sulle, malattie di Putin: secondo le informazioni del giornalista israeliano Mark Kotlyarsky, il presidente russo avrebbe un tumore al pancreas e non alla tiroide così si ipotizzava inizialmente. Si tratta chiaramente di una malattia molto difficile da curare e che ha bisogno di una tempistica relativamente breve per intervenire chirurgicamente. Ecco perché, secondo quanto riferito dal giornalista al quotidiano ucraino Unian, si starebbe preparando un intervento chirurgico d'urgenza presso l'NN Blokhin Russian Cancer Research Center di Mosca, la migliore clinica pubblica della Russia per il trattamento delle malattie oncologiche.

"In attesa di esame"

Il giornalista ha sottolineato che le sue fonti sono all'interno degli ambienti medici di Mosca e un altro lavora addirittura all'interno del Cremlino. Secondo le testimonianze che ha raccolto, Putin sarebbe in attesa di fare un esame completo prima dell'operazione. Nonostante le decine di testimonianze sullo stato di salute dello Zar, nei giorni scorsi il suo braccio destro, il ministro degli Esteri Lavrov, alla televisione francese Tfl ha dichiarato che non sarebbe possibile che " qualcuno che sia sano di mente possa vedere in questa persona (Putin, ndr) dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi ", come viene riportato da SkyTg24.

Gli indizi di malattia

Come abbiamo visto sul Giornale.it, le ultime rivelazioni in ordine cronologico arrivano da una spia russa secondo la quale gli resterebbero " massimo tre anni di vita " e che " una forma grave di cancro " sarebbe in " rapida progressione ". Beh, in questo caso si potrebbe far riferimento al cancro al pancreas di cui ha parlato il giornalista israeliano. Accanto a queste patologie, ce ne sarebbe una che è stata presa poco in considerazione e che riguarderebbe la vista. Non dimentichiamoci poi dei numerosi incontri di Putin con alcuni Capi di Stato in cui le sue gambe hanno tremato e assunto strane posizioni perché, si ipotizza, affetto già da tempo dal Morbo di Parkinson.

Neanche un mese fa, gli occhi del mondo lo hanno visto con una coperta sulle gambe durante il Giorno della Vittoria a Mosca alla quale sono seguiti numerosi zoppicamenti e colpi di tosse. C'è da dire che anche in questo caso, nel mondo occidentale, la propaganda non manca ma è certamente di molto inferiore a quello che vogliono farci credere dal Cremlino, con uno Zar "in perfetta salute" che non soffrirebbe di nulla. Tutto ciò è francamente molto difficile da credere anche per occhi poco esperti e, soprattutto, per le numerose e valide fonti che da mesi sottolineano che lo stato di salute di Putin è sempre più malandato.