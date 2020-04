Hong Kong, parte la fase 2 della quarantena

Hong Kong riparte, ma solo parzialmente. La fine della quarantena, il cosidetta lockdown totale non è stato e non sarà un "liberi tutti", capace di portare i cinesi di fronte a una "seconda ondata" di epidemia da coronavirus.

Ora che nell'isola la curva dei contagi sembra essersi appiattita e che gli impiegati della City asiatica sono tornati a lavoro, si è deciso una nuova stretta vietando per due settimane qualsiasi tipo di attività notturna. Resteranno ancora chiusi i ristoranti, i pub, i karaoke e le amatissime sale di mahjong così come lo storico ippodromo di Happy Valley che, ricorda il Corriere della Sera, è la principale fonte di entrate fiscali e che non si fermò neppure davanti all'invasione dei giapponesi del 1941. Oggi, per colpa del Covid-19, le scommesse sono ammesse solo online. I locali pubblici che possono restare aperti, invece, hanno l'obbligo di misurare la temperatura ai clienti e obbligar loro a indossare la mascherina, mentre nei ristoranti, almeno per le prossime due settimane, sarà possibile formare tavolate di massimo quattro persone. Hong Kong vive anche di turismo, ma l'aeroporto sembra ancora semideserto e l'ingresso di stranieri da Paesi a rischio è, ovviamente, ancora un tabù.