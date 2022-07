Hong Kong, paura durante il concerto: maxischermo crolla su boy band

Un incidente sconvolgente è avvenuto nella serata di giovedì a Hong Kong durante uno spettacolo della boy band "Mirror". Il gruppo formato da 12 ragazzi si è guadagnato la fama grazie al talent show di ViuTV "Good Night Show - King Maker" e oggi è noto nel panorama cinese per aver portato lanciato la musica pop locale di Hong Kong. Un maxischermo montato sul palco dell'Hong Kong Coliseum si è improvvisamente staccato dai cavi che lo sorreggevano ed è caduto dall’alto travolgendo i cantanti e ballerini che si stavano esibendo.

L'incidente si è verificato durante una manifestazione a cui hanno preso parte anche altri artisti. La scena è stata ripresa in un video poi divenuto virale sui social. Il maxischermo prima compie una rotazione innaturale non dovuta ad effetti scenici e, poi, si abbatte sui protagonisti dello spettacolo che si trovavano sul palco. Il pubblico, colto alla sprovvista, urla per la paura e nel palazzetto si scatena il panico.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori che hanno prestato le prime cure alle persone conivolte nell'incidente. La polizia ha riferito che sono due i ballerini trasportati al Queen Elizabeth Hospital. Secondo un portavoce dell'autorità ospedaliera, uno degli artisti ha riportato ferite al collo ed era è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. L’altra persona coinvolta nell’incidente ha, invece, riportato ferite alla testa ma sarebbe in condizioni stabili.

Hong Kong'da Mirror adlı grubun konseri sırasında sahnenin üzerinde asılı duran dev ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü. pic.twitter.com/hFIwLO3kRb — TRHaber (@trhaber_com) July 29, 2022

Il concerto è stato immediatamente sospeso. Terrorizzati gli spettatori presenti nel palazzetto che hanno assistito all'incidente. Tre donne di 16, 21 e 40 anni, sotto choc, sono state assistite dai sanitari: una di esse è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.