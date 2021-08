Si aggrappa all'aereo e cade nel vuoto: la terribile morte del calciatore

Aveva solo 19 anni ed è morto mentre cercava di lasciare il proprio Paese nascondendosi su un aereo militare americano in partenza dall'aeroporto di Kabul. Zaki Anwari, membro della nazionale giovanile di calcio dell'Afghanistan è uno dei tanti "falling men" che non ce l'ha fatta.

Lo ha riferito la Bbc e lo hanno confermato anche le autorità afghane. Il giovane aveva cercato di aggrapparsi alle ruote dell’aereo, ma è rimasto incastrato nel carrello d'atterraggio e, infine, è precipitato poco dopo il decollo del veivolo. “Zaki Anwari era tra i centinaia di giovani che hanno cercato di lasciare il Paese aggrappandosi all’aereo militare americano. Anwari è caduto ed è morto" , si legge nell'account Twitter dell'agenzia afghana Ariana che, insieme alla notizia, ha diffuso anche la foto del ragazzo con la divisa della squadra. Il giovane Anwari indosssava la maglia col numero 10.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu