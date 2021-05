Così un gatto ha reso calva una bambina

Sta causando sia ribrezzo sia curiosità la vicenda di una bambina cinese che, dopo avere ricevuto in regalo un gattino, ha " cominciato a perdere i capelli ". La ragazzina ha infatti sviluppato la calvizie poco dopo che i suoi genitori avevano accolto in casa l'animaletto, con cui la prima era stata fin da allora a stretto contatto. La famiglia che sta vivendo tale anomalia clinica risiede a Shenzhen, nella provincia sudorientale del Guangdong.

I genitori della malcapitata le avevano regalato il primo maggio l'animale domestico credendolo assolutamente innocuo, non immaginando affatto che, nel giro di una settimana, la figlia avrebbe sviluppato una sempre più estesa zona calva in testa. In base alle ricostruzioni del fatto svolte dalla stampa locale, il gattino avrebbe trasmesso alla padroncina la tinea capitis, ossia un'infezione fungina nota anche come tigna del cuoio capelluto. I sintomi della stessa includono perdita di capelli, arrossamento, prurito e la comparsa di aree secche e squamose sulla pelle e tale patologia può essere contratta stando vicino a un animale o a una persona infetti.

I genitori della ragazzina hanno fatto sapere alla stampa locale che la minorenne dovrà convivere per un po' con l'anomalia citata e avrà quindi bisogno di radersi la testa fino a quando l'infezione non sarà superata. Appena la bambina ha mostrato i sintomi del contagio, i suoi familiari l'hanno appunto portata dal parrucchiere per farle rasare l'area infettata della testa, nella speranza di stroncare la tigna, ma sembra che tale intervento estetico debba essere ripetuto fino a quando un medico non esaminerà la malcapitata. A detta degli esperti, la tinea capitis può essere trattata con uno specifico medicinale antifungino.

In attesa di uno specialista, i genitori della ragazzina hanno pubblicato sul web alcune immagini della figlia, che cerca di sdrammatizzare quanto capitatole. Nei clip apparsi in rete si vede infatti la piccola abbassare la testa e fare il broncio scherzosamente mentre mostra il cerotto che copre l'area infettata del proprio cuoio capelluto.