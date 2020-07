I ladri svaligiano il Parlamento europeo. "Forse mancano dei documenti"

Sono almeno 50 i deputati al Parlamento europeo che hanno subito furti di computer, tablet e altri oggetti dai loro uffici mentre non erano a Bruxelles a causa della chiusura dettata dal lockdown nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. I ladri hanno messo in atto una vera e propria ondata di scippi mentre l'edificio in questione era praticamente vuoto. Un portavoce del Parlamento ha detto che l'assemblea è stata informata dei furti ad aprile e che ha provveduto ad aumentare " il numero di agenti di sicurezza che pattugliano gli uffici ", mentre " altri agenti hanno controllato gli accessi all'edificio ".

Come riportato da Politico, sulla questione è intervenuto Nico Semsrott a cui sono stati rubati due computer portatili: " Siamo abbastanza sicuri che abbiano esaminato tutti i nostri averi, dato che sembrava piuttosto disordinato ". L'eurodeputato tedesco ha espresso la propria delusione per la mancanza di risposta da parte della direzione generale della sicurezza del Parlamento europeo: " Questo è un enorme scandalo e non so perché tutti stiano chiudendo la bocca ". Nel frattempo la DG SAFE sta indagando sui furti ed è in contatto con le autorità belghe; attualmente il numero delle vittime non è stato confermato, ma altri funzionari hanno affermato che a essere finiti nel mirino dei malviventi sarebbero stati almeno 50 deputati.

"Serrature scassinate"

Dita Cháranzova, eurodeputata ceca del gruppo Renew Europe e vicepresidente per la sicurezza, ha dichiarato di aver chiesto alla DG SAFE una relazione per quanto riguarda le intrusioni; l'intenzione è quella di sollevarla in occasione della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, che sovrintende alle questioni amministrative. La denuncia è arrivata anche da Massimo Casanova: " Simpatici ignoti si sono introdotti nel mio ufficio a Bruxelles. Hanno scassinato le serrature dei credenzini alla ricerca non so di cosa, messo a soqquadro un po’ di roba ".