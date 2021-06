I numeri più interessanti: la Cina in cifre

Di seguito alcune cifre che raccontano le ultime e più interessanti curiosità riguardanti la Cina:

1,41178 miliardi

La popolazione in Cina ha raggiunto quota 1,41178 miliardi. Rispetto ai 1,33972 miliardi del 2010, è stata riscontrata una crescita di 72,06 milioni di abitanti, con un aumento del 5,38%. Stando ai dati, la situazione demografica degli ultimi dieci anni ha mantenuto una tendenza alla crescita a bassa velocità.

267 milioni

Dal primo al 5 maggio (le vacanze della Festa del Lavoro) hanno fatto uso di mezzi di trasporto 267 milioni di passeggeri, pari a 53 milioni 498mila persone al giorno, con una crescita media giornaliera dello 0,3% e del 122,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2020.

1.158 miliardi e 190 milioni

Nel primo trimestre di quest’anno il valore totale dell’import-export di servizi della Cina è stato di 1.158 miliardi e 190 milioni di yuan, in crescita dello 0,5% su base annua; il tasso di crescita dell’import-export di servizi nel mese di marzo ha registrato una crescita positiva per la prima volta in 14 mesi.

14.533

Nei primi quattro mesi del 2021 sono state aperte 14.533 nuove imprese grazie ad investimenti esteri in Cina, registrando una crescita del 50,2% su base annua e del 11,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’utilizzo concreto dei capitali esteri è stato pari a 397,07 miliardi di yuan, con una crescita del 38,6% su base annua e del 30,1% rispetto allo stesso periodo del 2019.

11.620 miliardi

Nei primi 4 mesi del 2021 il valore totale dell’import e dell’export della Cina ha registrato 11.620 miliardi di yuan, con una continua e buona tendenza di crescita.