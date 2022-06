I numeri più interessanti: la Cina in cifre

Di seguito alcune cifre che raccontano le ultime e più interessanti curiosità riguardanti la Cina:

12,28%

Il Comitato Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale ha deciso all’unanimità di mantenere stabile l’attuale composizione del paniere delle valute SDR e di aumentare sia il peso del RMB dal 10,92% al 12,28% che il peso dell’USD dal 41,73 % al 43,38%. Mentre, nello stesso momento, il peso di EUR, JPY e GBP è passato rispettivamente dal 30,93%, 8,33% e 8,09% al 29,31%, 7,59% e 7,44%. Il peso del RMB è rimasto stabile al terzo posto.

478,61 miliardi

L’importo effettivo degli investimenti stranieri impiegati in Cina a livello nazionale ha raggiunto i 478,61 miliardi di RMB nei primi quattro mesi di quest’anno, segnando un aumento del 20,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Gli effettivi investimenti in Cina da parte della Corea del Sud, degli Stati Uniti e della Germania sono aumentati rispettivamente del 76,3%, 53,2% e 80,4%.

69.540

Nel 2021 la Cina è stata il primo paese per numero di brevetti internazionali, avendone presentati 69.540 (circa 10.000 in più degli Stati Uniti, al secondo posto e circa 20.000 in più del Giappone, al terzo posto). Nello stesso anno le spese destinate a ricerca e sviluppo sono aumentate del 14,2%, arrivando a 2786,4 miliardi, migliorando la crescita cinese di quattro punti percentuali rispetto al 2020.

4,7 milioni

Recentemente la Commissione Nazionale per la Sanità e la Salute cinese ha pubblicato il Programma dello Sviluppo Infermieristico Nazionale (2021--2025) con il quale ha tracciato la strategia di implementazione del numero di infermiere cinesi accreditate in ambito sanitario nazionale: dai 4,7 milioni del 2020 ai 5,5 milioni previsti entro il 2025.

6,383 miliardi

Il governo centrale ha recentemente stanziato fondi nazionali finalizzati alla tutela dei beni culturali, 6,383 miliardi di RMB di sovvenzioni per l’apertura gratuita di musei e sale commemorative e altri 3,44 miliardi di RMB per la promozione e sviluppo delle imprese museali a livello nazionale.

17mila

La Gru dal collo nero è una specie endemica cinese, il 95% degli esemplari vive nell’altipiano Qinghai-Tibet e nel plateau Yunnan-Guizhou. Qui i volatili trascorrono l’inverno e successivamente si trasferiscono altrove per la riproduzione. Recenti statistiche mostrano che il numero di Gru dal collo nero presenti in Cina ha superato i 17mila esemplari.

90 miliardi

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal XIV Piano Quinquennale, la Cina ha curato il c.d. Progetto di Lavoro per alleviare i disastri, con uno stanziamento complessivo di 90 miliardi di RMB, creando oltre un milione e mezzo di posti di lavoro a vantaggio degli abitanti nelle zone rurali.

1,6 milioni

