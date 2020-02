Turchia, aereo va fuori pista: si spezza in tre e va a fuoco

Un aereo passeggeri della Pegasus Airlines è finito fuori pista mentre era in fase di atterraggio all'aeroporto di Istanbul. Si sarebbe schiantato su una strada

Il velivolo si sarebbe spezzato in tre pezzi ma non ci sarebbero vittime. A riferirlo è stata immediatamente l'agenzia di stampa Anadolu, precisando che l'incidente è avvenuto presso lo scalo internazionale di Sabiha Gokcen. I passeggeri sono scesi dall'aereo attraverso una delle spaccature che si sono create sulla fusoliera. L'aereo operato dalla compagnia turca era in arrivo da Smirne, hanno riferito le fonti turche. Nonostante l'impatto e lo scoppio di un incendio a bordo, non ci sono vittime tra i 177 passeggeri ma solo alcuni feriti.

Il ministro dei Trasporti turco, Chait Turan, ha confermato che lo scalo della capitale è stato chiuso e il traffico aereo è attualmente deviato su altri aeroporti del Paese. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Attualmente gli inquirenti e le autorità aeroportuali non hanno dato alcuna indicazione sulle possibili ragioni del grave incidente.