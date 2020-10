India, uomo ingoia il suo spazzolino da denti: operato d'urgenza

In India è stato di recente effettuato un tanto elaborato quanto singolare intervento chirurgico: l’estrazione di uno “ spazzolino da denti ” dallo stomaco di un paziente. Il malcapitato, un uomo di mezza età, avrebbe infatti accidentalmente ingerito tale accessorio mentre si stava lavando i denti a casa sua, la mattina del 15 settembre. Tale vicenda si è consumata a Pasighat, nello Stato dell’Arunachal Pradesh, nell’estremo est del subcontinente, e ha immediatamente acquisito una popolarità virale su Internet. La vicenda è stata ricostruita dal sito web indiano Medical Dialogues.

Il protagonista della vicenda avrebbe appunto ingoiato lo spazzolino mentre si stava pulendo i denti e, dopo essersi accorto di quanto appena capitatogli, avrebbe immediatamente contattato il proprio medico di fiducia tramite un messaggio WhatsApp.

Una volta giunto alla struttura sanitaria Bakin Pertin Memorial Hospital, il paziente è stato sottoposto alle cure del chirurgo Bomni Tayeng, che ha in seguito fornito alle teste locali i particolari dell’insolia operazione clinica.

In base alla testimonianza dello specialista indiano, il malcapitato sarebbe stato inizialmente sottoposto a un'esofago-scopia, a una radiografia e a delle analisi del sangue. Tuttavia, questi primi accertamenti si sarebbero rivelati infruttuosi, dato che il personale sanitario non sarebbe subito riuscito a localizzare esattamente lo spazzolino ingerito dall’uomo.

Vista la difficoltà di individuare il corpo estraneo, il dottor Tayeng ha di conseguenza suggerito ai suoi collaboratori di effettuare una laparotomia, incidendo leggermente l’addome del paziente per fare affiorare l’accessorio incriminato e così rimuoverlo agevolmente.

A detta dello specialista, l’intera operazione chirurgica intesa a tirare fuori quello spazzolino, rivelatasi più complicata del previsto, sarebbe durata in totale più di 35 minuti. Attualmente, il paziente sarebbe in buone condizioni di salute e non si sarebbero manifestate ripercussioni patologiche dell’intervento invasivo eseguito su di lui.