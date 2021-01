Indonesia, incidente aereo: Boeing con 62 persone caduto in mare

Un aereo passeggeri con più di 50 persone a bordo è scomparso poco dopo il decollo dalla capitale indonesiana Giacarta. Il Boeing 737 della Sriwijaya Air ha perso i contatti sulla rotta per Pontianak, nella provincia del Kalimantan occidentale.

Aereo scomparso

Secondo il sito che monitora i voli, Flightradar24.com, l'aereo ha perso più di 10.000 piedi di altitudine in meno di un minuto. Il Ministero indonesiano dei trasporti ha detto che sono ancora in corso attività di ricerca e soccorso. La portavoce del ministero, Adita Irawati, ha riferito che il Boeing 737-500 è decollato da Giacarta alle 13:56 circa e ha perso il contatto con la torre di controllo alle 14:40.

La compagnia Sriwijaya Air sta ancora raccogliendo informazioni sul volo. Le notizie, dunque, sono ancora convulse. Sappiamo tuttavia che il Boeing percorreva una rotta stimata di 90 minuti da Giacarta a Pontianak, la capitale della provincia del Kalimantan occidentale sull'isola del Borneo in Indonesia. A bordo del volo, 56 passeggeri (tra cui cinque bambini e un neonato) e sei membri dell'equipaggio.

Ritrovati i rottami del Boeing

Dopo le prime ricerche, alcuni rottami sono stati rinvenuti dalla squadra di soccorso inviata nelle acque sopra le quali si sono perse le tracce dell'aereo. Lo riferisce il sito specializzato Air Live, che mostra un video dei soccorritori che estraggono dal mare alcuni resti, che al momento non è possibile confermare appartengano al velivolo sparito.

Il capitano EKo Surya Hadi, comandante della nave della guardia costiera Trisulaono, ha dichiarato a una tv indonesiana che sono stati ritrovati resti umani oltre a detriti dell'aereo scomparso. Secondo i resoconti dei media locali, i pescatori hanno individuato oggetti metallici, che si ritiene facciano parte di un aereo, nelle Thousand Islands, una catena di isole a nord di Giacarta. Le riprese televisive hanno mostrato parenti e amici di persone a bordo dell'aereo che piangevano, pregavano e si abbracciavano mentre aspettavano all'aeroporto di Jakarta e all'aeroporto di Pontianak.

" Abbiamo individuato parti di corpi, giubbotti di salvataggio e rottami dell'aereo ", ha detto il capitano. Più prudente un ufficiale della National Search and Rescue Agency, Suwito, citato dall'agenzia Dpa. " Pescatori - ha affermato - hanno riferito di aver visto rottami ma per ora non possiamo confermare nulla, siamo diretti sul posto ".

Indagini in corso

Tutto, dunque, lascia presagire a un incidente aereo. Non conosciamo il numero totale delle vittime anche se, dai primi indizi riportati dai media e dalla modalità della caduta del velicolo, appare pressoché impossibile aspettarsi dei sopravvissuti. Ricordiamo che l'Indonesia è stata afflitta da vari incidenti di trasporto su terra, mare e aria a causa del sovraffollamento dei traghetti, dell'invecchiamento delle infrastrutture e degli standard di sicurezza mal applicati.

Nell'ottobre 2018, un Boeing 737 Max 8 della Lion Air è precipitato nel Mar di Giava pochi minuti dopo il decollo da Jakarta, uccidendo tutte le 189 persone a bordo. È stato il peggior disastro aereo in Indonesia dal 1997, quando 234 persone rimasero uccise su un volo Garuda vicino a Medan sull'isola di Sumatra. Nel dicembre 2014, un volo AirAsia da Surabaya a Singapore è precipitato in mare, uccidendo 162 persone. Sriwijaya Air è una delle compagnie aeree low cost dell'Indonesia, che vola verso dozzine di destinazioni nazionali e internazionali.