Israele, quarta dose per over 60 dopo 4 mesi dalla booster

Il ministero della Salute di Israele ha approvato oggi l'inizio delle procedure di somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti i soggetti con età superiore ai 60 anni e al personale sanitario a partire dai quattro mesi dopo l’inoculazione della dose booster. Ad annunciare la decisione è stato il premier Naftali Bennet in conferenza stampa, aggiungendo inoltre che con ogni probabilità “alla fine di questa settimana arriveremo a 20mila contagi al giorno e all'apice della ondata può darsi che supereremo la soglia dei 50mila. Si tratta di numeri molto elevati. Ma dal mondo abbiamo appreso che se siamo vaccinati siamo protetti da forme gravi di malattia anche se fossimo contagiati".

La scelta di Israele

Bennett ha anche reso noto che verrà abolita la quarantena per i soggetti vaccinati di età superiore ai 5 anni negativi al test. "Abbiamo imparato dal resto del mondo che chi è vaccinato è anche protetto in larga misura dalla malattia grave, anche se si reinfetta", ha ribadito il premier spiegando che "per questo abbiamo deciso di rinunciare alla quarantena per chi ha più di cinque anni". Al premier è stato chiesto fra l'altro se il Paese si stia dirigendo verso una immunità di gregge, ma a questa domanda Bennet ha preferito non dare risposta.

Sempre in conferenza stampa ha però sottolineato che il tasso di mortalità per Covid in Israele è meno elevato che altrove: "In Gran Bretagna è 50 volte superiore, in Germania 100 volte e negli Stati Uniti 130 volte". Subito dopo ha però aggiunto: "Tuttavia non dobbiamo essere spensierati e pertanto faccio appello a quanti abbiano diritto ad una quarta dose di vaccino Pfizer affinché vadano ad immunizzarsi. Si tratta in particolare dei nostri anziani".

Un occhio anche all'economia

Bennett ha precisato che l’obiettivo è di consentire all’economia di funzionare per quanto possibile, ma allo stesso tempo di proteggere i soggetti più deboli. Il premier israeliano ha rilevato che, in previsione della ondata di contagi, Israele è riuscito a comprare una prima fornitura della nuova medicina Paxlovid. In precedenza il ministero della Sanità aveva reso noto che presto arriveranno in Israele anche le prime quantità della medicina Lagerio Molnupiravir.

In Europa un allentamento della quarantena è stato già deciso in Italia, Spagna, Portogallo e Svizzera, ma anche nel resto del mondo si sta cercando di tutelare la salute salvaguardando comunque le attività produttive. A dimostrazione di questo la decisione presa dal Sudafrica che, dopo aver visto esplodere casi di variante Omicron, ha superato il picco dopo un mese senza per questo raggiungere un aumento significativo del numero di morti, ha deciso di revocare il coprifuoco in vigore da due anni.