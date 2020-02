Israele vieta l'ingresso agli italiani

Israele ha deciso di vietare l’ingresso agli italiani per arginare i contagi da coronavirus: dopo il secondo caso registrato nel Paese, il ministro dell’Interno, Aryeh Deri, fa sapere che firmerà un’ordinanza che proibisce l’arrivo di cittadini italiani o di altri cittadini stranieri con voli dall’Italia.

Per i cittadini israeliani sarà possibile rientrare ma dovranno sottoporsi a 14 giorni di quarantena. La decisione è arrivata dopo che il ministero della Salute israeliano ha confermato il secondo caso di coronavirus nello Stato ebraico, un uomo tornato dall’Italia. Il paziente è stato trasferito in isolamento all’ospedale Sheba, vicino Tel Aviv.

''Non abbiamo altra scelta, il virus si è diffuso in Italia'', ha detto Deri al sito di Ynet. Times of Israel segnala che per questo pomeriggio è previsto l'arrivo di un volo da Bergamo all'aeroporto israeliano di Ramon. Gli israeliani saranno messi in quarantena e gli altri 119, in gran parte italiani, verrano mandati indietro.