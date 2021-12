Biden insultato in diretta. Cala il gelo in studio

Continua la parabola discendente della popolarità del presidente americano Joe Biden. Metà degli americani, secondo i sondaggi, non è soddisfatta del suo operato, e si aspettava di più dalla sua elezione. C’è chi lo ha pensato, chi lo ha dichiarato ai giornali, e chi invece lo ha proprio detto al presidente al telefono. E’ successo durante l’evento tv che prevede alcune chiamate in diretta da parte dei cittadini americani, a cui il presidente risponde. Tra le tante, si è palesato un uomo dicendo di chiamarsi Jared e di essere padre di quattro figli. Ha chiacchierato per qualche minuto con il presidente in maniera molto tranquilla, ma quando Biden e sua moglie Jill seduta accanto a lui gli hanno augurato Buon Natale lui ha risposto con: “ Let’s go Brandon ”.

L’attacco “in codice” al presidente

Tutti hanno immediatamente capito l’offesa, o meglio, l’attacco che questo Jared, si è poi scoperto che si trattava di un nome di fantasia, (questo è infatti il nome del marito di Ivanka Trump ndr), aveva rivolto al presidente. La prima a rendersene conto proprio Jill che si è mossa nervosamente sulla sedia alzando gli occhi al cielo. Mentre Biden impassibile ha risposto con un laconico “ Sono d’accordo con te ”. Questa frase, “ Let’s go Brandon ”, era diventata famosa nei mesi scorsi, tra i sostenitori dell’ex presidente Trump, nel periodo in cui infuriava la battaglia tra i due.