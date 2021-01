John Dillermand, il cartone animato con l'uomo dai grandi genitali spopola in Danimarca

Cosa succederebbe se in Italia venisse trasmesso John Dillermand? Probabilmente non lo sapremo mai, perché è difficile (per non dire impossibile) che un cartone animato come questo venga mandato in onda nel nostro Paese. Le peculiarità del protagonista è il suo organo genitale, di dimensioni spropositate, che viene utilizzato da John Dillermand per compiere le più comuni azioni quotidiane. In Danimarca, benché non siano certamente mancate le polemiche, questo cartone animato piace molto ai bambini, che in parte si rivedono nella goffaggine del suo protagonista, quindi per il momento continuerà ad andare in onda regolarmente.

In danese, diller significa pene. Pertanto, Dillermand può essere tradotto in italiano come "uomo pene". Già dal cognome del protagonista è facile intuire la peculiarità che lo distingue dagli altri personaggi della scena della tv per bambini. John Dillermand è un prodotto pensato per un pubblico dai 4 agli 8 anni che è stato trasmesso in anteprima solo pochi giorni fa. " È davvero questo il messaggio che vogliamo inviare ai bambini mentre siamo nel mezzo di un’enorme ondata di MeToo? ", ha detto l'autrice danese Anne Lise Marstrand-Jørgensen commentando il cartone animato. Un parere condiviso da molti ma non da tutti.

Tra chi non lo ritiene un cattivo esempio per i più piccoli c'è, per esempio, la psicologa Erla Heinesen Højsted, che per lavoro si confronta quotidianamente con i bambini e con le loro famiglie. " John Dillermandd parla ai piccoli, condivide il loro modo di pensare. E i bambini trovano i genitali divertenti ", ha detto la professionista, sottolineando la mancanza di malizia dei più piccoli e soprattutto che " lo show raffigura un uomo impulsivo, che commette errori, come fanno i bambini ". Inoltre, la psicologa non ha mancato di sottolineare quelli che potrebbero essere dei messaggi educativi per i più piccoli: " Dillermandd fa sempre la cosa giusta. Si assume la responsabilità delle sue azioni. Quando una donna gli dice che dovrebbe tenere il pene nei pantaloni, per esempio, lui ascolta. È responsabile ".