Kanye West spiazza tutti: "Mi candido per la Casa Bianca"

Con un tweet che ha sorpreso tutti, Kanye West ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Il rapper aveva già affermato di volersi un giorno candidare, l’ultima volta a novembre 2019, quando disse di voler correre per le presidenziali 2024. L’annuncio di West è arrivato il 4 luglio, il giorno della festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti. “ Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America, fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per diventare Presidente degli Stati Uniti!”.

Kanye West non è nuovo ad annunci politici. Già nel 2018 aveva espresso il suo sostegno al presidente Donald Trump sempre su Twitter, con un bizzarro post, tanto che i fan avevano temuto per la sua sanità mentale. Subito dopo aveva fatto visita al presidente alla Casa Bianca, spiazzando i reporter con un discorso sul multiverso e sulla sua condizione di bipolare, derivata dal privazione di sonno. Ora con questo annuncio, i fan si sono divisi: c’è chi pensa sia una strategia di marketing per promuovere una nuova linea di abbigliamento, e chi è convinto sia una trovata per dare sostegno al presidente Trump. Di sicuro il rapper, un sostenitore certo lo ha: si tratta di Elon Musk, che ha risposto al suo tweet dandogli pieno appoggio. “Hai il mio pieno sostegno!” , ha commentato il fondatore di Tesla.

Ma cosa ne pensano i navigatori del web della sorprendente uscita del cantante? “È uno stratagemma per far rileggere Trump” , scrive un’utente. E sembra che molti la pensino come lei. “Non lasciatevi ingannare da Kanye. Sta deliberatamente cercando appoggiare Trump come terzo candidato. Prenderà i voti dei neri che andrebbero a Biden ”, afferma convinta un’altra sostenitrice di Joe Biden. A quanto pare Kanye sembra entusiasta del suo annuncio choc ed è molto probabile che Musk gli abbia espresso il suo sostegno, in quanto in passato anch’egli si era detto a favore di Trump. Ma cosa ne pensa la moglie Kim Kardashian? La star dei reality americani per ora ha mantenuto un profilo basso, limitandosi a condividere il tweet del marito, accompagnato dalla bandiera degli Stati Uniti.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020