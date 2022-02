L’asteroide pieno d'oro: cosa è e quale tesoro custodisce

Altro che miniere: la più grande riserva d'oro esistente e conosciuta dell'uomo si trova in alto, non sottoterra e nemmeno sul nostro pianeta. Si chiama "16 Psyche" ed è l'asteroide che possiede un valore di almeno 10mila quadrilioni di dollari. Posizionato tra Marte e Saturno, è stato stimato che il suo oro potrebbe fruttare un miliardo e trecentomila dollari a testa per ogni singolo abitante della Terra. Facendo l'attuale cambio con l'Euro ci toccherebbe più di un miliardo, per l'esattezza 1,15 miliardi di euro.

L'obiettivo della Nasa

L'asteroide, distante fra i 179,5 e i 329 milioni di chilometri dalla Terra e grande quanto l'isola di Cipro, è uno degli obiettivi più ambiziosi della Nasa per i prossimi anni. Purtroppo, questa "enorme fortuna" non è proprio a portata di mano ma gli americani hanno già un piano per raggiungere "16 Psyche" nel 2026 per cercare di capirne di più sulle sue caratteristiche. Inizialmente, però, sarebbe impossibile estrarre il metallo più prezioso: come ha affermato John Zarnecki, presidente della Royal Astronomical Society del Regno Unito e uno degli scienziati più prestigiosi al mondo, non è escluso che " possa essere una possibilità futura, ma ad oggi riuscirci è molto complicato. Solo una stima teorica su come estrarre oro da un asteroide nello spazio richiederebbe 25 anni di studio" .

Sul sito della Nasa dedicato a Psyche come si può vedere cliccando su questo link, c'è il conto alla rovescia per l'inizio della missione: l'astronave che lo raggiungerà nel 2026 sarà lanciata tra 159 giorni e poco più di 8 ore da quando stiamo scrivendo questo articolo. " Per la prima volta in assoluto, stiamo per esplorare un mondo fatto non di roccia o di ghiaccio, ma di metallo ", titolano emozionati gli scienziati che si occupano del progetto.

Asteroide di tipo M

Secondo la maggior parte degli scienziati, "16 Psiche" era considerato un asteroide di tipo M, che significa che fosse il nucleo di un protopianeta, cioé un pianeta nelle prime fasi della sua formazione. In quanto tale, sarebbe ricco di minerali come hanno dimostrato avanzati strumenti tecnologici che ne hanno testato la sua composizione. Oltre all'oro, l'asteroide sarebbe anche molto ricco di ferro e nichel. Come si legge sul JPost, è così grande che la sua gravità sarebbe in grado di attirare gli asteroidi vicini. Il modo in cui lo fa, tuttavia, suggerisce che non si possa trattare di un semplice pezzo di ferro gigante ma dovrebbe essere anche poroso con spazi vuoti tra il metallo solido.

Come ipotizzano gli scienziati, poi, "16 Psiche" potrebbe aver preso l'attuale forma dopo essere stato colpito da altri corpi stellari. La zona in cui gravita questo enorme pezzo d'oro non è priva di altre ricchezze: infatti, nella stessa zona sarebbe presente un altro asteroide lungo 200 metri con un nucleo di platino, il cui valore stimato sarebbe di circa 30mila milioni di dollari: spiccioli, in confronto alla vera gallina dalle uova d'oro.