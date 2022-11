"Mio marito in affitto per donne sole". L'idea dell'"imprenditrice"

Una 38enne inglese, residente a Milton Keynes, Bucks (nel Regno Unito), ha avuto l’idea di affittare il proprio marito a donne sole e gli affari stanno andando benissimo. Tariffa a ora o giornaliera, ma non fa lavori idraulici o elettrici. Laura Young, questo il nome dell’imprenditrice inglese, ha deciso di mettere il proprio coniuge su piazza a sole 40 sterline all'ora, più o meno 47 euro, o anche a una tariffa giornaliera di 250 sterline. L’uomo può essere affittato però principalmente da donne. Sulla pagina Facebook di Laura si possono vedere continue pubblicità che sponsorizzano l’azienda familiare, nata grazie a un podcast in cui un signore raccontava di riuscire a vivere montando mobili, e subito preso d’esempio dalla 38enne che ha messo le abilità del marito sul social e sull’app Nextdoor, con tanto di video.

Di cosa si occupa

James, questo il nome del coniuge 42enne tuttofare, ha praticamente tutta l’agenda occupata. I suoi lavori vanno dal fissare scaffali al montare tende, armadi, e perfino costruire un muro. Non si occupa però di nessun lavoro idraulico o elettrico. L’azienda va benissimo, anche perché i ruoli sono ben definiti: Laura è la mente e James il braccio. La 38enne, che non manca certo di inventiva, ha anche pensato a una super offerta di Natale, in cui il maritino si rende disponibile a installare le luci per le festività, sia all’interno che all’esterno delle abitazioni. Intervistata dal Mirror, la donna ha spiegato: “Non mi sarei mai aspettata che decollasse così tanto. Abbiamo dovuto iniziare a rifiutare i lavori e ridurre i nostri orari, quindi ora lo facciamo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00”.

Un successo inaspettato