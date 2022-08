Lasciano auto in aeroporto e vanno in vacanza, al ritorno trovano la multa

Lasciano l'auto in aeroporto per prendere un volo e andare in vacanza, ma al loro ritorno trovano una multa per eccesso di velocità. Questa storia, che ha dell'assurdo, arriva dal Regno Unito, e le vittime sono due cittadini inglesi, Gary Thornburn e Clare Beards.

La coppia, che vive a Leeds, cittadina nella contea dello Yorkshire, aveva parcheggiato la propria autovettura presso la struttura dedicata all'aeroporto di Manchester per poi partire alla volta di Murcia, città del sud-est della Spagna. Era lo scorso 3 agosto e con loro viaggiavano i figli ed alcuni amici di famiglia.

Tredici giorni dopo (16 agosto), al loro ritorno in Inghilterra, la sorpresa. Gary Thornburn e Clare Beards hanno infatti trovato ad attenderli una notifica della polizia di Greater Manchester, nella quale le autorità contestavano loro un eccesso di velocità. Entrando nello specifico, la Golf GTI della coppia sarebbe stata ripresa dalle telecamere mentre viaggiava a circa 90 km/h in una zona con un limite di velocità fissato a 20 km/h.

La storia ha a dir poco dell'assurdo. Gary Thornburn e Clare Beards, come abbiamo detto, sono partiti per la Spagna il 3 agosto per poi tornare il 16, ma la polizia afferma che lo scorso 5 agosto l'auto dei due commetteva un'infrazione in Alan Turing Way.

Che cosa è accaduto? La coppia ha naturalmente informato la polizia che nella data contestata loro si trovavano in Spagna, non in Inghilterra. Qualcuno può aver sottratto la vettura? L'aeroporto di Manchester ha subito chiarito che l'auto, posteggiata in un'area sicura, non si è mai mossa da lì fino al ritorno dei due. Non solo. Sempre il personale dell'aereoporto ha dichiarato che il veicolo che si vede nella foto scattata dall'autovelox è diversa da quella della coppia.

Insomma, è mistero.

" Siamo rientrati poco prima di mezzanotte quando mia moglie mi ha detto che avevo ricevuto una multa per eccesso di velocità risalente al 5 agosto ", racconta alla stampa inglese Gary Thornburn. " Ho subito detto che non potevamo essere stati noi. Avevamo lasciato l'auto al Terminal 3 mercoledì 3, intorno alle 22:00. Sapevo che l'avrebbero trasportata altrove in un luogo sicuro. Abbiamo utilizzato l'agenzia ufficiale di accoglienza perché volevamo assicurarci che l'auto fosse al sicuro ”.