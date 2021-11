L'assedio degli scorpioni: 500 in ospedale

Nel sud dell'Egitto, esattamente ad Assuan (valle del Nilo), circa 500 persone sono state ricoverate in ospedale a causa delle punture di scorpioni dopo temporali, acquazzoni e grandinate rarissime per l'area notoramente desertica che hanno costretto le creature a uscire dai loro nascondigli per rifugiarsi dentro le case.

Tutti dimessi dopo l'antidoto

La storia abbastanza incredibile è stata riportata dai media locali: nello scorso fine settimana, la provincia di Assuan è stata colpita da fortissimo maltempo a causa del quale sono morte tre persone. Invece, a tutti coloro i quali hanno subìto la puntura degli scorpioni, sono state somministrate dosi anti-veleno e successivamente dimessi. Come riportato dal The Guardian, il ministro della salute ad interim Khalid Abdel-Ghafar ha confermato in una nota che non sono stati segnalati decessi per punture di scorpione. Molti medici sono stati richiamati dalle ferie annuali che cadono proprio in questo periodo e gli ospedali sono stati messi in massima allerta.

Quali sono i sintomi

Il Ministero della Salute ha rassicurato il pubblico di avere abbastanza dosi anti-veleno, oltre tremila soltanto ad Assuan tant'è che dosi extra sono state inviate alle vicine aree montuose e desertiche. Le persone interessate dalle punture degli scorpioni hanno detto di sentire forte dolore, febbre, sudorazione, vomito, diarrea, tremori muscolari e contrazioni alla testa.

Cos'è l'androctonus

"Androctonus crassicauda", la tipologia di scorpione che ha invaso le case e punto le persone, tradotto dal greco significa "assassino di uomini" ed appartiene alla specie "crassicauda", cioé dalla coda grassa. Sono considerati tra gli scorpioni più pericolosi al mondo, con un veleno altamente tossico che potrebbe uccidere un adulto entro un'ora dalla puntura tant'è che si contano numerosi decessi ogni anno in tutto il mondo. Fortunatamente, in questa occasione, grazie alla tempestività degli interventi, si sono scongiurate situazioni più gravi dei ricoveri in ospedale. questo scorpione è lungo 8-10 cm (3-4 pollici) e si affida a vibrazioni e suoni per localizzare la sua preda poiché ha una vista, un udito e un olfatto scadenti. Il suo habitat naturale è localizzato in Nord Africa e Medio Oriente.

Le foto e i filmati del maltempo circolati sui social media mostrano strade allagate e case oltre a veicoli e aziende agricole danneggiate. Le classi scolastiche sono state sospese e sono state segnalate interruzioni di corrente in tutta la regione. Perfino il traffico marittimo sul Nilo è stato sospeso e le strade sono state chiuse durante le tempeste di venerdì. Soltanto nello scorso fine settimana la situazione è rientrata lentamente alla normalità.