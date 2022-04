"Legittimo colpirli", "Noi colpiamo Paesi Nato": è scontro Gb-Russia

Si inasprisce lo scontro a distanza tra Gran Bretagna e Russia. Per il governo britannico è " interamente legittimo " l'uso da parte ucraina di armi fornite dalla Gran Bretagna. Lo ha precisato il viceministro della Difesa, James Heappey, in un'intervista alla Bbc, il quale ha spiegato che è l'Ucraina a deciere gli obiettivi, non coloro che producono o esportano le armi. E poi, " è interamente legittimo perseguire gli obiettivi per distruggere la logistica degli oppositori e le loro forniture, garantendo sempre la salvaguardia dei civili ". Heappey ha aggiunto che le forze russe " non hanno preso molto in considerazione finora " l'idea di colpire soltanto obiettivi militari e non civili che ha comportato la morte di migliaia di persone.

"Noi possiamo colpire Paesi Nato"

La risposta russa alle affermazioni britanniche non si è fatta attendere: se diventa legittimo l'uso da parte di Kiev di armi ricevute dall'Occidente per " colpire in profondità le linee di rifornimento " di Mosca in territorio russo in modo da limitare perdite e distruzione, la Russia potrebbe ritenere altrettanto legittimo prendere di mira " in profondità le linee di rifornimento " ucraino fin " dentro quei Paesi i quali trasferiscono all'Ucraina armi " che pure producono " morte e distruzione ". Lo ha scritto Maria Zacharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, rispondendo sul suo profilo Facebook alle affermazioni del viceministro della Difesa di Londra, James Heappey. " La profondità " del viceministro della Difesa - aggiunge sarcasticamente la Zacharova - " è giusto inferiore all'intelligenza della titolare britannica degli Esteri ". L'evidente riferimento è indirizzato evidentemente a Liz Truss, responsabile del Foreign Office e falco del governo Tory di Boris Johnson, già irrisa nel recente passato per alcuni svarioni geografici imputatile da Mosca.

Il controllo dei britannici

Come abbiamo visto su InsideOver, benché il botta e risposta sia stato causato dalle parole britanniche, il sentimento russo è venuto subito a galla perché è dall’inizio della guerra in Ucraina che l’intelligence britannica ha assunto un ruolo di primo piano. Il Washington Post ha recentemente puntato i riflettori sulle iniziative social della Difesa e dei suoi servizi segreti, ricordando come da metà febbraio sia ormai costante vedere tweet da Londra che spiegano le dinamiche sul campo, riferiscono di informazioni sensibili un tempo taciute o che anticipano quanto potrebbe accadere sulla linea del fronte. Londra ha fatto capire di essere al centro dei giochi della guerra e Boris Johnson ha più volte mostrato un rifiuto molto forte nei confronti di Mosca e della guerra decidendo di di volere sostenere Kiev a ogni costo. La Gran Bretagna è diventata uno dei migliori alleati degli Stati Uniti e garante all’interno della Nato degli interessi del fronte atlantico.

Tutto questo naturalmente non è sfuggito alla Russia che provano a sfruttare questa predisposizione britannica nel parlare di quanto accade tra Mosca e Kiev e nei territori in conflitto per ribadire l’accusa che da tempo fanno nei confronti di Volodymyr Zelensky e del suo governo, cioè che siano in realtà pedine in mano ai segmenti più intransigenti della Nato.